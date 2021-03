Sucesos Ampliar Dos hermanos denuncian el falso robo del coche del padre para evitar el castigo miércoles 03 de marzo de 2021 , 18:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





LA Guardia Civil investiga a dos hermanos de 20 y 17 años de edad acusados de denunciar la sustracción de un vehículo con el que horas antes habían sufrido un accidente en Níjar (Almería) para tener una coartada ya que, según habrían explicado a los agentes, habían tomado el coche sin que su padre lo supiera y querían evitar una reprimenda dado que, además, era el menor quien conducía, según las indagaciones.



La investigación se inició cuando el mayor de los hermanos contactó con la Central de Operaciones de Comandancia para denunciar que un individuo le acababa de sustraer el vehículo que había dejado, con las llaves puestas, en un extenso paraje del municipio de Níjar, según ha indicado la Comandancia en una nota.



Los agentes diseñaron un dispositivo para tratar de identificar al sospechoso y recuperar el vehículo, aunque durante el proceso se observa una "falta de comunicación" por parte de las víctimas, lo que abrió otras líneas de investigación, entre ellas, una posible simulación.



Fue sobre las 23,00 horas del mismo día cuando se encontró el vehículo accidentado en un espacio próximo a donde se encontraban los dos jóvenes. En una primera inspección ocular, los agentes observaron daños e indicios propios en el vehículo accidentado, que indicaban una posible salida de vía.



El vehículo no presentaba signos de haber sido forzado ni tampoco que el sistema electrónico de arranque hubiera sido manipulado. En el interior se encontraron las pertenencias y la documentación de dos hermanos, quienes a las preguntas de los agentes daban respuestas "incongruentes". Dado su estado de nerviosismo finalmente confesaron que "el vehículo no estaba robado".



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil en relación al menor y al joven, investigados por un delito de denuncia simulada, han sido entregadas a la Fiscalía de Menores y al juzgado en funciones de guardia de Almería.

