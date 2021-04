Sucesos Condenado por apuñalar a su pareja y esconder el cadáver en casa de su hermano jueves 08 de abril de 2021 , 09:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Solo han hecho falta unas pocas horas para que el jurado popular de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería decidiera condenar a MNA, quien previamente se había declarado culpable de matar a su pareja sentimental de 39 años, y ocultar su cuerpo durante meses en el piso de su hermano. Estos hechos se produjeron entre el 29 de marzo y el 15 de abril de 2019 en la calle César de ALmería. El juicio ha sido de conformidad puesto que el acusado ha aceptado el relato último de los hechos expuesto por la Fiscalía, siendo la condena de 13 años de prisión por un delito de homicidio con agravante de parentesco, ya que entre ambos tenían una hija en común a la que deberá indemnizar con 120.000 euros. Si bien la indemnización se mantiene, la pena inicial de la Fiscalía ha sido rebajada desde los 23 años solicitados. Al parecer, el origen del crimen fue una discusión y "con el firme propósito de causar una muerte cierta" asestó "con gran fuerza varias puñaladas" con un cuchillo a la mujer, de las cuales tres fueron por la espalda. Las heridas por arma blanca produjeron la muerte de la mujer por shock hipovolémico. El cuerpo fue encontrado unos cuatro meses en avanzado estado de descomposición envuelto en unas mantas. El cuerpo de la víctima fue encontrado envuelto en una manta que, a su vez, había sido colocado debajo de un colchón apoyado sobre la pared de una de las habitaciones. Los investigadores no descartaron entonces que el sospechoso hubiera vuelto con posterioridad a la vivienda. El acusado cuenta con numerosos antecedentes penales, había permanecido en prisión hasta febrero de 2019 tras cumplir condena desde 2011 por un robo con violencia. La víctima, que también contaba con antecedentes por hurto, tenía otros tres hijos de relaciones anteriores, toda vez que la hija en común estaba bajo el cuidado de la abuela paterna. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

