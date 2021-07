‘Conexión Música’ de Cooltural Fest sitúa a Almería como una ciudad al alza en el sector

sábado 17 de julio de 2021 , 10:21h

Las áreas de Cultura y Promoción de la Ciudad, junto con Crash Music, han celebrado esta semana este foro en modalidad streaming con la participación de más de 400 personas







Los vínculos entre continentes se hacen cada vez más estrechos gracias a iniciativas como Conexión Música. Se trata de las primeras Jornadas Internacionales de Cooltural Fest, tituladas “Puente entre América y Europa, una oportunidad para la música” que se han celebrado los días 14 y 15 de julio, en modalidad streaming y de inscripción gratuita, organizado por Crash Music, Chilemúsica, Enterticket y la colaboración decidida de las áreas de Cultura y Educación y de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, y que han contado con la participación de más de 400 personas en sus dos días.



‘Enriquecimiento intercultural a través de la música’, ‘Crear referencia en el mercado internacional’, ‘Una mirada al futuro: las claves para dar con el éxito’ y ‘Puente entre América y Europa, una oportunidad para la música’ son los cuatro bloques en los que se ha estructurado esta primera edición que han contenido mesas redondas, experiencias en primera persona, masterclass, showcases y mucho más. La inscripción era totalmente gratuita. Además, los dos showcases pudieron verse online o de manera presencial, en la Plaza del Mar de El Toyo. El miércoles 14 con Sebastián Orellana y el jueves 14 con Emilia y Pablo.



“Cooltural Fest nació como un festival, pero desde el primer momento quería ser algo más, y con su trabajo y el apoyo decidido del Ayuntamiento, desde el Área de Cultura principalmente, pero también desde las áreas de Igualdad o de Promoción en este caso, hemos conseguido que sea mucho más que música, convirtiéndose en un referente en otras líneas de trabajo, como la inclusión, con medidas y una guía pionera, la igualdad, actuaciones medioambientales, gastronomía y ahora, damos un paso más con este foro de debate hacia la internacionalización”, recordaba el concejal de Cultura, Diego Cruz en la presentación.



Por su parte, el concejal de Promoción, Carlos Sánchez, hacía un símil comparativo entre la ciudad de Almería y Cooltural Fest. “Cuando en 2017 me senté con Crash Music para estudiar la posibilidad de hacer un festival en Almería, nacimos como un proyecto modesto e ilusionante, pero que poco a poco se ha convertido en referente como un festival y una ciudad puntera, abierta, moderna y con ganas de seguir creciendo, con una imagen de cara al exterior que vende alegría, sonrisa, calidad de vida y ganas de disfrutar. Es un gran producto que cada vez llega más lejos y del que todos los almerienses pueden sentirse orgullosos”.





Dos días, cuatro bloques, dos conciertos

El programa se ha desarrollado en dos días, tardes del miércoles y jueves, y cuatro bloques donde la delegación chilena, apoyada por Chilemúsica, ha participado en sus respectivos paneles y mesas redondas. El miércoles 14 de julio comenzó con el Bloque 1: ‘Enriquecimiento intercultural a través de la música’ y la mesa redonda ‘¿Tiene sentido un cartel con artistas internacionales?’, cuyos invitados fueron Subhira Rodrigo Cepeda, representante del Festival Músicas del Mundo, junto a él la gestora y productora chilena, Carmen Barahona, por Festival En Órbita, además de Sebastián Vera de Mallorca Live, Sergio Moreno de Producciones Baltimore y Antonio Alcaraz, director Cooltural Fest. Luego, Andrés Varnava de Lollapalooza Chile expuso ‘Experiencia en primera persona - Organizar un festival internacional’.



Demostrando un camino ya recorrido con casi cerca de dos años de gestión, la marca sectorial Chilemúsica, ofreció una masterclass en la segunda tanda de la jornada, el Bloque 2: ‘Crear referencia en el mercado internacional’. ‘Cómo posicionar internacionalmente la marca de música de un país’ fue la guía con la que Rodrigo Ulloa de comunicaciones, Oliver Knust director y Gaby Lena coordinadora de la marca sectorial, expusieron las estrategias para lograr llegar a sus mercados y objetivos. Además Gonçalo Miranda habló sobre cómo posicionar internacionalmente la marca de un festival con su experiencia en Festival Dreambeach, al igual que Manu Charritton de Festival Marvin.



Como broche de oro, el músico chileno Sebastián Orellana finalizó el día de actividades con su show directo desde la Plaza del Mar.



Al día siguiente, el jueves 15 de julio, se desarrolló el Bloque 3: ‘Una mirada al futuro: las claves para dar con el éxito’, que tuvo entre sus actividades el ‘Workshop: Integración de sostenibilidad, igualdad e inclusión en un festival de música internacional’ con las ponencias de Pablo Galindo, director Fundación Music for All; representantes del equipo chileno de la Música Declara Emergencia; Oliver Knust vocero de IMICHILE y Fluvial y Paloma Chicharro de la Fundación Lotus. Antes, los artistas Antonio Arco y Kill Aniston hablaron de su experiencia como artistas en los otros lados del charco.



La segunda jornada concluyó con diversas actividades relacionadas al Bloque 4: ‘Puente entre América y Europa, una oportunidad para la música’, con participación de Agustín López de Industria Works, de Luis Fernández de Sonido Muchacho o Rodrigo Casas de Errebe México, cuyo encuentro final sirvió para fundar una red de contactos entre los asistentes y se cerró con el showcase de Emilia y Pablo desde también la Plaza del Mar.