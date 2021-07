Almería Distrito Poniente acreditará su especialización en violencia de género sábado 17 de julio de 2021 , 10:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El programa ofertado por la Consejería de Salud persigue que las víctimas identifiquen los centros sanitarios como espacios seguros La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, se encuentra tramitando la acreditación de Distrito Poniente como centro sanitario especializado en violencia de género. El programa certificará su compromiso en la erradicación de esta lacra social y el papel de los profesionales sanitarios en la atención a las víctimas. La finalidad de dicho distintivo es que las mujeres identifiquen los centros sanitarios del Distrito como entornos seguros. Según los datos de la Consejería de Salud y Familias, se estima que casi la mitad de las mujeres expuestas a violencia de género busca ayuda en los servicios sanitarios, principalmente en Atención Primaria. En 2019, más de 7.000 mujeres fueron atendidas por violencia de género en la sanidad pública andaluza. En este contexto, el programa de acreditación diseñado constituye una herramienta de apoyo para los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía a través de un equipo de profesionales formados y sensibilizados, que incorporen medidas innovadoras para detectar e intervenir ante un caso de violencia de género mediante un seguimiento activo y continuado. Asimismo, persigue promover una hoja de ruta de actuación homogénea en este ámbito. Laura Alonso, responsable de Calidad de Distrito Poniente, es la encargada de coordinar el proceso de acreditación con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. “La Atención Primaria es la puerta de entrada del paciente al sistema sanitario y es vital que nuestros centros obtengan estos distintivos para que las mujeres que son víctimas de la violencia de género sepan que en esos centros hay profesionales sensibilizados, formados y que les pueden garantizar una solución a su problema”, ha explicado. Este programa de acreditación ha iniciado su pilotaje en Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, Distrito Sanitario de Atención Primaria Córdoba-Guadalquivir y Distrito Sanitario de Atención Primaria Jaén-Jaén Sur. Distrito Poniente Almería es el primer distrito de la provincia en iniciar el proceso. Criterios y pautas El proceso de acreditación para obtener el distintivo consta de 4 fases -solicitud, autoevaluación, evaluación externa, y publicación del resultado- y se inicia a través de la aplicación Belt-IA – Centros Comprometidos Contra la Violencia de Género de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía . A su vez, el programa se apoya en un Manual de Estándares, que han sido definidos por profesionales expertos en el ámbito de la detección y abordaje de la violencia de género en el ámbito sanitario, y coordinado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía de la Fundación Progreso y Salud. En total, se han establecido 31 estándares que se estructuran en torno a 6 criterios clave de actuación -Formación, Proyección en el Entorno, Detección, Intervención, Coordinación y Seguimiento- que ofrecen las propuestas necesarias para trabajar con calidad en la atención a la violencia de género y contribuir a su erradicación. Así, se recogen diferentes aspectos relacionados con la asistencia y la gestión de los centros, como son la formación de los profesionales; los sistemas de detección, intervención y seguimiento de casos; la coordinación con los equipos de atención individualizadas y las otras administraciones, así como la sensibilización, la prevención y el trabajo comunitario. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

