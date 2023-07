Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Conoce a los campeones del último torneo de tenis en Pechina lunes 24 de julio de 2023 , 11:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El tercero de los torneos del circuito finaliza en el Club de Tenis Indalo de Pechina y da paso al master que en esta edición es abierto. La entrega de premios contó con la presencia del Concejal de Deportes de Pechina, Presidente del Club de Tenis Indalo y Delegado Adjunto de la Federación Andaluza de Tenis Este pasado fin de semana se ha desarrollado el tercer y último torneo del circuito que se celebra de forma íntegra en las instalaciones del club de tenis Indalo en Pechina y da paso al master Excma. Diputación de Almería. Esta tercera y última prueba vuelve a contar con la presencia de jugadores de la capital, de la provincia de Almería y de las localidades de Granada, Murcia, Águilas, Motril, Málaga, etc… Destacando la presencia de jugadores, ya históricos, que prácticamente solo participan de año a año en este memorable circuito. Es destacable la asistencia de siete jugadores del club 30 iguales de Jaén que un año más disfrutan de la tradición de las acampadas en el circuito, así como la participación del 109 del ranking nacional Pablo Hermoso, campeón de Andalucía Junior. Le entrega de trofeos estuvo presidida por José Francisco Capel (presidente del club), David Domínguez (delegado adjunto en Almería de la Federación Andaluza de Tenis), y Javier Rodríguez (concejal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Pechina). CUADRO DE HONOR Benjamín Masculino Campeón: Lucas Cerdán (Águilas) – Subcampeón: Carlos de la Fuente (Natación Almería) Benjamín Femenino Campeona: Gina Siller (Roquetas de Mar) - Subcampeona: María Aguado (Águilas) Alevín Masculino Campeón: Jaime Valdivia (Almerimar) – Subcampeón: David Asensio (Natación Almería) Infantil masculino Campeón: Javier López (Totana) – Subcampeón: Juan Castejon (Madrid) Infantil Femenino Campeona: Marina Ruiz (Guadix) – Subcampeona: Laura Espín (Motril) Cadete masculino Campeón: Rodrigo de la Torre (Granada) – Subcampeón: Alejandro Cea (Madrid) Cadete femenino Campeona: Carmen Unzurruzaga (Granada) – Subcampeona: Vega Romero (Aguadulce) Absoluto masculino Campeón: Pablo Hermoso (Jaén) - Subcampeón: Alejandro Ruiz (Guadix) Absoluto femenino Campeona: Victoria Garrido (Natación Almería) – Subcampeona: Patricia Castejon (Madrid) Veteranos Campeón: Ramón López (Baza) – Subcampeón: Javier Muñoz (tenis Indalo) Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

