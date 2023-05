PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Más noticias Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Ampliar Conoce los mejores amarres de amor de Paloma Lafuente Escucha la noticia En el esoterismo se han popularizado mucho en los últimos tiempos los amarres de amor. Se trata de unos conjuros ancestrales de magia blanca que sirven para resolver cuestiones sentimentales de todo tipo y que tienen la capacidad de obtener resultados consolidados a largo plazo e incluso que pueden durar para siempre. Estos hechizos son totalmente personalizados y sus sorprendentes efectos atraen a personas de todo el mundo a consultas online como la de Paloma Lafuente, una de las mayores especialistas en este tipo de rituales. Con ella contactan personas de toda Latinoamérica y Estados Unidos porque es una de las tarotistas con más experiencia en este campo. Si echamos un vistazo a los testimonios de clientes que hay en foros esotéricos especializados y redes sociales acerca del trabajo de esta vidente, conocemos opiniones de lo más positivas sobre sus amarres de amor. Hemos recopilado algunos comentarios para conocer cuáles son sus últimos casos de éxito. Conoce los mejores amarres de amor de Paloma Lafuente. Conocer al amor verdadero Los amarres de amor tienen muchas utilidades, tanto desde un punto de vista positivo como negativo. Una de las peticiones más frecuentes de los clientes de Paloma Lafuente es encontrar el amor verdadero. Veamos cómo lo consiguió esta joven: “Hola a todos. Mi nombre es Juliana y quiero compartir con vosotros mi experiencia en la consulta de Paloma Lafuente. He tenido un par de parejas durante largo tiempo pero acabé rompiendo porque no me veía con ellos para siempre. Quise saber si podría encontrar mi media naranja y contacté con esta vidente. Lo primero que hizo fue leerme las cartas y confirmarme que esa persona estaba cerca de llegar a mi vida pero que necesitaba un amarre de amor para atraerla. Me ayudó con el ritual pero yo seguía sin conocer a ese hombre. Entonces volvimos a tener una sesión de cartomancia y comprobó que todo se había hecho correctamente y que conseguiría mi objetivo. Tuve paciencia y, aquí estoy, con un anillo de compromiso en el dedo y la convicción de que he encontrado a la persona adecuada”. El tarot es muy importante en los amarres de amor porque aporta información muy valiosa que sirve para elegir el hechizo personalizado adecuado para cada caso. Además, Paloma Lafuente acompaña a sus clientes hasta el final, por lo que lo utiliza para hacer un seguimiento del conjuro que permite a quien lo lleva a cabo concentrarse en su meta y depositar todas sus energías en eso. La concentración, la fe y la paciencia también son claves para que los amarres de amor tengan éxito. Recuperar la pasión El plano íntimo es uno de los más trascendentales para que una pareja funcione. Pero es normal que la pasión se desinfle con el paso del tiempo. Muchas parejas tratan de recuperarla con la ayuda del esoterismo, como le pasó a este cliente de Paloma Lafuente: “Me da un poco de vergüenza contar esto pero, cuando llevaba poco más de cinco años con mi pareja, noté que había más frialdad entre nosotros. Nuestras relaciones eran menos frecuentes y llegué a sentir que ya no le gustaba. Entonces leí sobre el consultorio de Paloma Lafuente y todo lo que podía hacer para mantener viva la pasión en las parejas. Le pedí un hechizo de magia negra que había leído que era infalible pero enseguida me sacó de dudas y me advirtió sobre los peligros de este tipo de conjuros. Finalmente, llevamos a cabo un ritual para recuperar la pasión, con velas rojas y canela, que es un elemento afrodisíaco, y ahora mi esposa y yo volvemos a tener la fogosidad de siempre”. Por un lado, hay que incidir en que los amarres de amor son rituales de magia blanca, pues la magia negra es peligrosa porque puede tener consecuencias negativas para terceras personas. Por eso Paloma Lafuente nunca la utiliza ni tampoco ningún profesional esotérico de verdad. Por otra parte, estos hechizos de amor son totalmente personalizados. No valen los conjuros estándar porque ningún amarre de amor es igual a otro. Lo que funciona para una pareja no funcionará para otra en una situación similar, y tampoco en una misma pareja se puede usar el mismo ritual en dos momentos temporales diferentes. Lo que hace que un amarre de amor sea personalizado son ingredientes como fotografías o prendas de la persona amada, aunque también han de utilizarse elementos comunes -como en este caso son la canela y las velas rojas- que tienen unas propiedades concretas para solucionar un determinado tipo de problemas. Reencontrarse con un amor del pasado Otro de los amarres de mayor éxito de Paloma Lafuente es el que permite a las personas reencontrarse con amores del pasado y llegar incluso a retomar relaciones antiguas. Hubo un caso reciente que su protagonista contó así en un foro especializado: “Confío en el esoterismo desde hace muchos años. Unas veces me ha ido mejor y otras veces he tenido menos suerte. Por eso, no tenía muy claro si esta vez conseguiría mi objetivo. Pero dar con Paloma Lafuente fue lo mejor que me ha pasado. Le escribí a través de su página web, hablamos de lo que me pasaba y surgió el nombre de Wendy, una novia que tuve hace mucho tiempo pero que nunca he podido olvidar. A todas mis parejas posteriores las comparé con ella y acabé cortando las relaciones porque no era capaz de sentir lo mismo. Entonces Paloma Lafuente me guio paso a paso, me ayudó en todo momento y me hizo sentir acompañado de principio a fin. Hasta que un día Wendy respondió a un mensaje mío en una red social y pareció que el tiempo no había pasado. Llevamos meses de conversaciones y hemos decidido darnos una segunda oportunidad. ¡Menos mal que encontré a Paloma Lafuente!”. Efectivamente, encontrar al profesional esotérico adecuado es el primer paso para que un amarre de amor funcione. Estos hechizos se pueden hacer en casa, pero siempre y cuando se lleven a cabo con la ayuda del vidente adecuado. Necesitamos a esa persona que tenga experiencia, que conozca los pormenores de estos rituales y que cuente con las habilidades innatas necesarias. No es fácil dar con ese profesional pero la manera de hacerlo es buscar su página web oficial y consultar testimonios y opiniones de otros clientes en foros esotéricos especializados y redes sociales. Así sabremos si ese vidente es de fiar. Afianzar una relación Cuando encontramos a la persona ideal, lo que buscamos es que esa relación dure para siempre. ¿Esto es posible? Con un amarre de amor adecuado, sí. Y son muchas las parejas que solicitan este servicio en la consulta de Paloma Lafuente: “Hola, soy Carla. Sé que muchas parejas tienen sus crisis y sus dudas en determinados momentos pero, tras una discusión sin importancia, me empecé a plantear si estaba con esa persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Vivíamos juntos después de muchos años pero no teníamos ‘un plan’. ¿Matrimonio? ¿Hijos? Para nosotros, todo eso siempre podía esperar. Pero me agobié y contacté con Paloma Lafuente para que me aconsejara. Me leyó el tarot y vio que estábamos hechos el uno para el otro. Planteamos un hechizo de la manera más privada posible con el objetivo de afianzar la relación. No he vuelto a tener dudas sobre mi futuro con mi pareja. Sé que estaremos juntos y que iremos dando pasos poco a poco. De matrimonio no hemos hablado todavía pero sí de comprar un coche más grande para cuando nazca el bebé que viene en camino”. Los resultados de los amarres de amor, siempre que se sigan los pasos de forma minuciosa y no se cometan errores, pueden ser realmente sorprendentes. Una de las claves para lograr esos efectos deseados es la discreción. Paloma Lafuente recomienda guardar el hechizo en absoluto secreto porque es la única manera de que nadie interrumpa el proceso ni rompa las energías. Nadie debe enterarse de que estamos haciendo un conjuro de este tipo en ningún momento. Por eso, hay que elegir el lugar adecuado para llevar a cabo el conjuro. Debe ser un sitio amplio para poder desplegar todos los ingredientes y que nadie más conozca para que nos sintamos cómodos realizando el ritual y las oraciones necesarias. Convertir una amistad en amor ¿Quién no se ha enamorado alguna vez de su mejor amigo? El problema, en estos casos, es que no siempre ese sentimiento es correspondido. Aunque los amarres de amor de Paloma Lafuente pueden conseguirlo: “Soy Ángel. Esteban y yo nos conocemos desde que éramos niños. Íbamos al mismo colegio y vivíamos en el mismo barrio. Nos contábamos todo y compartíamos todo, así que enamorarme de él fue inevitable. Pero no tenía claro si era gay o siquiera si yo le gustaba. Fue mucho tiempo de ocultar lo que sentía hasta que contacté con Paloma Lafuente. Ella me ayudó a quitarme el miedo porque vio que las cartas eran favorables. Hicimos un amarre de amor precioso y, con el paso del tiempo, Esteban y yo fuimos teniendo algo más que amistad. Casi sin darnos cuenta, habíamos traspasado esa barrera y nos convertimos en una pareja feliz. Hoy, cuando celebramos nuestro segundo aniversario como ‘más que amigos’, quería compartirlo en este foro y agradecérselo a Paloma Lafuente”. Este cliente supo tener la paciencia necesaria para obtener los resultados deseados. Hay que explicar que los amarres de amor no ofrecen resultados inmediatos ni de la noche a la mañana. Sus efectos se notan de forma progresiva y a largo plazo, por lo que la impaciencia puede llevar al fracaso del ritual. Para quienes no pueden esperar para saber si su conjuro ha tenido éxito, Paloma Lafuente programa una sesión de cartomancia al concluir el hechizo. Así hace un seguimiento del mismo y comprueba que se han realizado correctamente todos los pasos para confirmar si el ritual ha salido con éxito. Esto es tranquilizador y permite mantener la concentración en la consecución del objetivo, de ahí que los resultados sean tan poderosos. Romper con tu pareja En el amor no siempre se acierta, y mucho menos a la primera. Pero hay ocasiones en las que nos cuesta romper con alguien a quien no queremos porque le tenemos aprecio y no queremos hacerle daño. En ese caso, un amarre de amor de Paloma Lafuente puede ayudarnos a que sea la otra persona la que corte con nosotros: “¿Cómo se le dice a alguien que ya no sientes lo mismo y que quieres seguir tu propio camino sin hacerle daño? Ella era la persona más maravillosa y no se merecía que le rompieran el corazón pero yo ya no la quería igual y eso tampoco era justo para ninguno de los dos. Escribí a Paloma Lafuente y me propuso un amarre de amor para conseguir que fuera ella la que rompiera conmigo. Eso haría que tuviéramos el destino que ambos necesitábamos y ninguno de los dos sufriera. Al cabo de unas semanas, acabamos la relación amistosamente después de muchos años. Hoy nos llevamos bien y ella es feliz con otro chico. Y, aunque yo todavía no he encontrado a la persona adecuada, creo que ese amarre de amor me dio la felicidad que buscaba”. Los amarres de amor no siempre tienen un objetivo positivo, como es este caso, pero sí que tienen unos efectos beneficiosos para todas las partes. Hay amarres que sirven para poner fin a una relación o incluso para alejar a terceras personas que dañan tu relación de pareja. Pero los resultados que se consiguen ayudan a que tanto quien realiza el ritual como quien es objeto del mismo encuentren un camino mejor. Esto es gracias a que se trata de conjuros de magia blanca, que tienen el poder de lograr resultados sorprendentes pero que, en caso de que fracasen, no hacen daño a nadie. Ponerse en manos de videntes como Paloma Lafuente es una garantía de que el ritual se realizará de la manera más profesional posible. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. siguiente noticia noticia anterior Contacto Contacto

