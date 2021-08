Sociedad Conozca las tendencias de viaje en España para 2021-2022 Escucha la noticia Los turistas españoles se adaptan a las tendencias de viaje 2021-2022 tanto dentro como fuera de España, con el fin de vivir experiencias inolvidables Conozca las tendencias de viaje en España para 2021-2022 Los turistas españoles tienen entre sus destinos preferidos a algunos países de Europa que lideran el ranking de sus preferencias de viaje durante este año y 2022, que se perfila como positivo para el sector turismo. Italia (18.9%), Portugal (18.2%) y Francia (15.5%), son los países escogidos por los españoles para viajar en 2021-2022 según una encuesta publicada por Travelzoo, que incluye otros destinos con mucho potencial como Alemania (11.1%), el Caribe (9.5%), Estados Unidos (8.7%), Reino Unido (8.7%) y Grecia (8.6%). Los participantes aseguraron que septiembre de este año es el mes en el que piensan viajar. Cabe destacar, que el aeropuerto Palma de Mallorca, lidera el gusto de los locales y extranjeros que desean playas con encanto, hoteles, restaurantes y locales de moda a los que pueden acudir buscando sol, diversión y paisajes inolvidables. Lo que buscan los viajeros españoles ahora En el contexto actual, los turistas se han vuelto más exigentes y además de comodidad y servicios, buscan otros factores como el distanciamiento social o la libertad, pero igualmente quieren disfrutar de sus vacaciones con la diferencia que ahora deben considerar aforos, horarios, medidas de seguridad, entre otros. Tendencias del sector turismo en 2021-2022 Aumento del turismo de lujo: el segmento premium y de lujo va a fomentar sus productos y servicios con el fin de atraer a los clientes exclusivos dispuestos a pagar más por experiencias inolvidables. Más viajes con naturaleza: este tipo de turismo que se basa en el contacto con la naturaleza y su preservación, está muy vinculado al turismo sostenible, ya que en la actualidad se valoran mucho más tanto la naturaleza como los espacios verdes. Auge del turismo doméstico: las staycation, que vienen de las palabras en inglés stay (quedarse) y vacation (vacaciones), resultan en unas vacaciones en la que los participantes se quedan en casa y salen a divertirse en lugares cercanos a su hogar. Conociendo más con el turismo nacional: incluye el redescubrimiento del propio país, cultura y región, lo que constituye una excelente opción para los que no pueden o no quieren viajar lejos y se concentran en movilizarse dentro de su propio país y puede llegar a ser local cuanto más cerca se encuentre el turista de su vivienda. Turismo rural como alternativa: el alquiler de casas rurales y de caravanas, campings, deportes y actividades al aire libre son muy solicitadas este año. Estos turistas prefieren viajar a pequeñas comunidades, en este caso rurales, con el fin de conocer su estilo de vida, cultura e idiosincrasia. Empresas más productivas: la adopción de nuevos procesos y tecnologías con tendencia hacia la digitalización de procesos marcará los cambios en el sector turístico español y mundial. Dentro de los avances se encuentra el uso de apps, acceder a servicios hoteleros usando tecnologías como la del móvil, utilizar robots para automatizar servicios de habitaciones o usar vehículos autónomos para transportarse. Mayor presencia de robotización: La red móvil de 5G y otras innovaciones en tecnología van a permitir la llegada de robots autónomos más efectivos en cuanto a velocidad, latencia e hiperconectividad que van a cambiar los procesos en el sector turismo. Innovaciones en Machine Learning e Inteligencia Artificial son usadas por el sector del turismo para conocer la data y generar recomendaciones, usar asistentes virtuales, aplicar el IoT o Internet de las cosas para establecer conexiones entre los espacios turísticos y los prestadores de servicios. Las redes sociales siguen siendo protagonistas para buscar información, organizar viajes, compartir información entre empresarios y turistas, fidelizar al cliente, exhibir sus productos y servicios, posicionar empresas, aumentar la reputación online. Reservas más flexibles: el precio seguirá siendo crucial a la hora de escoger un destino para viajar, sumado a las condiciones de reserva que faciliten las cancelaciones, cambios y reembolsos, que generen confianza y estimulen la demanda en el sector turístico. Turismo sostenible: la valoración y respeto a la naturaleza y cultura, el Slow Travel, la reducción del impacto de la huella humana son aspectos muy atractivos para los turistas, ya que se centran en la sostenibilidad que incide en los destinos, las experiencias positivas y el medio de transporte usado. También incluye la concienciación de igualdad, género, minimización del impacto ambiental, gestión de residuos, energías renovables y control de desechos. Turismo gastronómico: se fundamenta en la importancia que tienen los gustos gastronómicos en la elección de destinos turísticos por parte de los viajeros, que buscan consumir productos locales durante sus vacaciones. Gastronomía ecológica y saludable: este tipo de experiencia gastronómica contribuye a enriquecer los viajes y son motivantes al momento de elegir un destino turístico, a lo que hay que añadir la tendencia ecológica, local y sostenible, tan de moda ahora. Incluye restaurantes ecológicos, productos 0 kilómetros, valoración y respeto de materias primas, huertas propias, menú vegetariano, vegano y productos saludables. El Slow Travel llegó para quedarse: esta tendencia del turismo mundial que se centra en viajar de forma más lenta, sin prisas, trata de priorizar las experiencias y alejarse de los sitios muy turísticos o atestados de gente. Busca el disfrute del viaje, el camino y no solo el destino. Este tipo de viajero suele ser espontáneo, natural, cercano, se relaciona con los habitantes del lugar, porque se pueden alojar en sus casas y participar en sus actividades. Millennials lideran viajes: el segmento de los millennials lidera los viajes tanto nacionales en España como internacionales, por lo que hay que considerar cómo acercarse a ellos ya que tienen un lenguaje propio, son nativos digitales, les gusta estar conectados 24/7 y compartir lo que viven en redes sociales. Muestran interés por la gastronomía y la salud, buscan información de proveedores y comparan precios antes de viajar, son aventureros y prefieren recorrer el mundo que seguir en la rutina, les gusta conocer nuevas culturas y disminuir su estrés. Prefieren lo cómodo, usan apps turísticas, priorizan el contacto con la población local para conocer mejor la cultura del destino escogido, lo que hace su experiencia más emocional y ecológica.