Sociedad Ampliar Consejos para contratar un médico online Escucha la noticia La parte positiva de la pandemia es que nos ha permitido reinventarnos. De cierta forma ha acelerado la transformación digital en muchas áreas, como en el sector sanitario. Muestra de ello ha sido el auge de la telemedicina, y la posibilidad de recibir asistencia médica de forma remota. Hace décadas eso era poco probable, hoy día es una realidad en un seguro médico: un médico online. Un médico virtual no es más que un profesional que se vale de herramientas digitales para prestar sus servicios de forma remota. Es una práctica que no solo contribuye de manera positiva con el sector sanitario, sino que también representa mayor comodidad para el paciente. Pero, ¿Qué debemos considerar al contratar los servicios de un médico online? Te lo mostramos. Asegúrate de contratar los servicios de un médico con ética profesional Antes de contratar los servicios de un médico online es muy importante que te asegures que tenga ética profesional, que esté comprometido con sus funciones. Si no lo conoces, investiga su perfil, pide referencias, las redes sociales te serán de mucha ayuda. Recuerda que el mundo digital está plagado de estafadores y siempre será mejor prevenir que curar, como dice el viejo dicho. Que sea confiable Cuando asistimos a una consulta médica queremos mantener la privacidad de nuestros datos, sobre todo si presentamos un cuadro médico delicado, ¿Cierto? Entonces, es indispensable que contrates un médico online que mantenga la confidencialidad de tu historial clínico. Sobre todo, en este espacio digital donde abundan los casos de robo de información y chantajes. Disponibilidad 24/7 Si bien es cierto que un médico online no suple todas las necesidades que cubre una consulta presencial, es esencial que tenga disponibilidad 24/7. Es decir, que esté disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Pues, eso le permitirá al paciente aclarar cualquier duda que se le presente. De igual modo, asegúrate de utilizar sus mismos medios de comunicación. Como, por ejemplo: Zoom o WhatsApp. Que cuente con los medios necesarios para ofrecer un buen servicio Cuando asistimos a una consulta presencial muchas veces se nos escapan detalles, cosas importantes que nos dicen los médicos y pasamos por alto. Con las consultas online eso ha cambiado. Por ende, inclínate por un médico online que cuente con los medios necesarios para ofrecer un buen servicio. Que deje un registro de la asistencia virtual (la grabación de una videollamada) y se pueda consultar en cualquier momento. ¿Cuáles son ventajas de contratar un médico online? Ahora bien, ¿Por qué contratar los servicios de un médico online? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar esta modalidad? A diferencia de las consultas presenciales, las consultas virtuales son más económicas. Lo cual representa un ahorro en coste para el paciente. Así como ahorro en tiempo, ya que evita que tengamos que trasladarnos al lugar del consultorio. Eso incluye el tiempo de espera y pago de servicios Otra de las ventajas que ofrece un médico online es que puedes acudir a tu consulta desde cualquier lugar. Por supuesto, siempre que puedas acceder al servicio virtual. Y es que la telemedicina no tiene limitaciones geográficas, de horario ni mucho menos de distancia. Ciertamente, es una manera de evitar que los sistemas de atención presencial se congestionen. Ahora bien, ¿Cuáles son las limitaciones de una consulta médica virtual? Si bien es cierto que las consultas virtuales ofrecen muchas ventajas, también tienen sus limitaciones. No aplica en todos los casos, sobre todo en pacientes con un cuadro clínico grave o una urgencia, ya que la atención puede ser insuficiente. Básicamente, porque muchos de ellos requieren exámenes físicos para poder dar un diagnóstico, y desafortunadamente esto no se puede hacer de forma remota. Como mencionamos anteriormente, una consulta con un médico online puede traernos dudas. Pero, si sigues las recomendaciones que te acabamos de facilitar, te será mucho más fácil contactar con un profesional que cumpla con tus expectativas. Recuerda que la tecnología avanza y debemos aprovechar todos los recursos que nos ofrece. Aún más, si es a favor de nuestra salud.