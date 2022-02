Sociedad Consejos que servirán para mantener el amor Escucha la noticia Algo que sucede con muchas parejas que llevan mucho tiempo viviendo juntas es la pérdida del apetito sexual. Esta acción hace que, el sexo, comience a ocupar un segundo plano en la relación y esto no es bueno. ¿Por qué? Debido a que puede que estés a gusto con esta nueva situación de tu pareja, puede que con el tiempo te des cuenta que ahora la relación es algo más parecida a la de amigos. Entonces, uno de los principales consejos que te damos, es buscar momentos de intimidad. Recordemos que para recuperar el deseo en la pareja es imprescindible pasar momentos juntos en el día a día. Suele ocurrir bastante es que la vida sexual se comienza a deteriorar porque nunca se encuentra el momento para tener este tipo de encuentro. En este momento, es donde los factores como la rutina, trabajo, cansancio y demás, llevan a que no apetezca tener sexo. Debido a esto es importante dedicar tiempo a estar juntos en casa, recuerda que este tiene que ser su nido de amor. Por ende, conviene reservar algunos momentos para hacer una cena romántica, tomar un vino después del trabajo o salir al balcón a tomar un café al sol. Se trata de encontrar momentos de conexión con tu pareja dentro de casa, para poder ir recuperando la intimidad. Por otro lado, es importante que ambos estén comprometidos, es decir, ambos tienen que querer recuperar el deseo sexual. Recordemos que, si solo un miembro de la pareja quiere mejorar la vida sexual pero el otro no, entonces la situación se complica bastante. Otro aspecto esencial para recuperar el deseo sexual, es redescubrir a nuestra pareja. Es decir, además de momentos de intimidad, cenas románticas y charlas profundas, es importante reencontrarnos físicamente el uno con el otro. Básicamente, es importante experimentar con sus cuerpos, para que vuelvan a comunicarse con algo más que con palabras. Entonces, lo importante es que reservéis una tarde o noche para ustedes solos, y que tengan más momentos en la cama para que sus cuerpos vuelvan a conectar pasionalmente. Por otro lado, se recomienda probar cosas nuevas para aumentar el deseo sexual. Hay que tener en cuenta que muchas veces, la falta de apetito sexual también viene condicionada por un aburrimiento generalizado en el sexo, una monotonía que ya no resulta excitante ni estimulantes. Entonces, es una buena opción abrirse a probar cosas nuevas, como las muñecas sexuales, las cuales de hecho pueden ayudarte a reavivar el deseo sexual. Las sex dolls en España, se han vuelto bastante populares, y es algo entendible ya que hay para todos los gustos, por ejemplo, puedes encontrar muñecas sexuales japonesas. Obviamente, esta no es la única alternativa, ya que también puedes probar posturas diferentes que sean más salvajes o apasionadas. De igual forma, puedes incorporar algunos juguetes sexuales o prácticas como masajes tántricos. Además, de probar cosas nuevas, es importante reducir el estrés para tener una vida sexual mucho más plena. Hay que tener en cuenta que plantearse una jornada de sexo con obligaciones del trabajo en la cabeza, o cosas estresantes pueden ser completamente contradictorio pues la libido se quedara en un segundo plano y no aflorara en absoluto entre ambos. Entonces, lo ideal es que intentes apostar por una vida libre de estrés o que por lo menos, cuando quieras tener encuentros íntimos, lo hagan cuando estén relajados, tranquilos y sin prisas. Un buen momento para esto pueden ser los fines de semana. Además, si vivimos estresados es normal que la libido y el deseo sexual se aminoren de una gran manera. Por lo tanto, permítete descansar y dedicarte tiempo a ti mismo y a tu pareja durante la semana. Por último, pero no menos importante, puedes autocomplacerte y es que contrario a lo que piensa la gente, autocomplacerte no resta ganas, sino que es todo lo contrario. De hecho, la masturbación es imprescindible para conocerse y amarse. Además, la masturbación no es una práctica que sustituye a otras cuando no hay sexo, sino que se trata de una práctica en sí misma, una erótica mas, como puede ser el coito o el sexo oral. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)