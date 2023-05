Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Construcción de 32 nuevos nichos en el cementerio de La Cañada lunes 22 de mayo de 2023 , 16:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento viene a cumplir así el compromiso anunciado en febrero, cubriendo las necesidades de enterramiento de próximos años mientras aborda también la ampliación de sus instalaciones El Ayuntamiento de Almería ha iniciado los trabajos constructivos de 32 nuevos nichos en el cementerio de La Cañada, compromiso anunciado para el primer semestre del año anunciado el pasado mes de febrero por la concejala de Servicios Municipales y Playas, Sacramento Sánchez. Los trabajos para la ampliación de nichos en el cementerio de esta barriada, como parte del plan de inversiones que rige el contrato de la concesión de los servicios de cementerio, tanatorio y crematorio que presta la empresa ASV Funeser, se ha programado así tras aprobarse el proyecto por parte del Ayuntamiento y Sanidad, ha recordado Sänchez “Se trata una actuación demandada por los vecinos del barrio a la que empezamos, con estas obras, a dar respuesta. Un compromiso más cumplido con este barrio”, ha reconocido la responsable del Área de Servicios Municipales y Playas, recordando que “la respuesta a esa necesidad, como así se planteara a la hora de definir el nuevo contrato de concesión, ya se adelantó en el Pleno celebrado el pasado mes de febrero, anuciando para este primer semestre de año el inicio de las obras, quedando así cubiertas las necesidades de enterramiento que pudieran producirse, al menos, durante los próximos años”. Ha recordado también Sacramento Sánchez que, complementariamente a esta actuación, el Ayuntamiento de Almería sigue trabajando en una ampliación de este cementerio con la disposición de los terrenos necesarios. Susceptible a esa disposición son los terrenos, anexos al actual cementerio, parcela de titularidad municipal que cuenta con una superficie de unos 7.700 m², actualmente calificada como suelo rústico de protección agrícola y que están pendientes de autorización. El cementerio de La Cañada cuenta actualmente con 1.600 unidades de enterramiento, más de un centenar de ellos desocupados y adquiridos prenecesidad. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.