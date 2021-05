Convocada la II edición del Certamen de Novela BerjArte

miércoles 12 de mayo de 2021 , 16:20h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia









El Ayuntamiento de Berja ha convocado una nueva edición de Certamen de Novela BerjArte tras el éxito de la primera que reunió más de medio centenar de trabajos de autores de toda España.



El consistorio volverá a dotar a este certamen con un premio de 2.000 euros y la edición del manuscrito ganador a través de la editorial Círculo Rojo a la obra que resulte ganadora. El certamen está organizado en colaboración con la Asociación Cultural BerjArte y se podrán enviar trabajos hasta el próximo 30 de junio de 2021.



El alcalde de Berja, José Carlos Lupión, señala que se trata de “una valiosa iniciativa para el pueblo que está consiguiendo consolidarse y que está atrayendo la atención de escritores nóveles y profesionales, además de incentivar y fomentar la creatividad del municipio”.



El área de Cultura del Ayuntamiento de Berja ha publicado en www.berja.es las bases completas de esta convocatoria, abierta a todas las personas residentes en España, mayores de edad y sin restricción de la nacionalidad.



Los autores que participen deberán presentar trabajos inéditos, escritos en castellano, que no hayan sido premiados con anterioridad en ningún otro concurso y que no estén sujetos a compromiso alguno de edición.



No se han establecido restricciones en cuanto a técnica y desarrollo, pero el tribunal valorará la originalidad de la obra, su calidad y sentido innovador, teniendo en cuenta que no hay temas exclusivos, así como su total corrección literaria.



El jurado lo formarán personalidades literarias o docentes de reconocido prestigio y su fallo tendrá carácter inapelable, teniendo en cuenta que antes de la valoración del jurado, una comisión de lectura efectuará una selección de 10 obras finalistas mediante la lectura de todas y cada una de las novelas recibidas.



Las obras deben ser enviadas por correo certificado a la dirección de la Biblioteca Municipal ‘Miguel de Cervantes’, calle Agua, número 39, especificando en el sobre “II Certamen de Novela BerjArte”.