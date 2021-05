Diputación y ARGAR humanizan con ilustraciones Oncología del Materno Infantil

miércoles 12 de mayo de 2021

La Institución Provincial materializa un proyecto de esta asociación para generar un entorno acogedor y optimista en el hospital que influya positivamente en la recuperación de los niños y adolescentes con cáncer





La Diputación de Almería, Junta de Andalucía y el Hospital Torrecárdenas han trabajado conjuntamente en hacer realidad uno de los proyectos más originales de ARGAR, la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería y Provincia, al llenar de ilustraciones con motivos marinos las estancias del Área de Onco-hematología Pediátrica del hospital almeriense. Precisamente mañana, 13 de mayo, se celebra el Día Nacional del Niño Hospitalizado, efeméride que homenajea a los pequeños que reciben tratamiento, a sus familias y a quienes les cuidan.



El objetivo de esta propuesta de ‘humanización’, financiada por la Institución Provincial, consiste en hacer más acogedoras, favorables y optimistas todas las estancias del hospital en las que los niños y adolescentes con cáncer reciben sus tratamientos. De esta forma los menores disponen de espacios adaptados a sus necesidades, en los que también pueden jugar, estudiar o entretenerse, con el propósito de que el entorno influya positivamente en su estado de ánimo y, por tanto, en su recuperación.



El presidente de Diputación, Javier A. García, acompañado por la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez; la vicepresidenta y diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez; la presidenta de ARGAR, Rosa María Onieva; el equipo directivo del Hospital Universitario de Torrecárdenas, y la diseñadora de las ilustraciones, Rocío Gómez, han visitado el Materno Infantil para comprobar el resultado de este proyecto.



Los trabajos han consistido en labores de carpintería para adaptación y creación de elementos decorativos, como unas estanterías para cuentos con forma de árbol en la zona de Escuela, la creación de dibujos exclusivos adaptados a las distintas edades de los pacientes para las habitaciones de este área y, por último, la estampación, troquelado y colocación de los dibujos en las estancias.



Javier A. García ha felicitado a todos los sanitarios por “vuestro trabajo ejemplar durante la pandemia”, y ha afirmado que “ARGAR es indispensable para nuestra sociedad y nos hace una provincia mejor. Este proyecto nos hace mucha ilusión: que los pacientes dispongan de un entorno agradable, optimista y adaptado a sus necesidades, es clave para su recuperación. ARGAR y todos los enfermos de cáncer de la provincia cuentan con nuestro apoyo para todas aquellas iniciativas que mejoren su calidad de vida”.



Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta en Almería ha agradecido el impulso de la Diputación a este proyecto y el compromiso de ARGAR y todos los profesionales sanitarios que “tratan con tanto mimo y cariño y que hacen lo posible para que el tiempo que los niños con cáncer pasan en el hospital sea lo más normal posible. Vemos como sumando proyectos se consiguen objetivos tan importantes como éste”.



El director gerente del Hospital Torrecárdenas, Manuel Vida, ha manifestado que “contamos con todos los avances científicos que se pueden aportar a las patologías que sufren los niños con cáncer, pero, eso no es todo porque durante su estancia es fundamental que tengan un recuerdo de humanización, se sientan felices, bien acogidos y tratados. En ese aspecto este proyecto es encomiable y deseamos que se siga aumentando la humanización del hospital para que los niños sean cada vez más felices”.



Por último, la presidenta de ARGAR ha destacado que la trascendencia de esta iniciativa reside en que los niños “perciben que no están en un hospital, están en un sitio donde todo son ilustraciones y fantasía. Son niños y lo disfrutan muchísimo y se olvidan de que están en un hospital. Sin Diputación esto no habría sido posible, ha sido el timón que nos hacía falta para conseguir lo que estáis viendo”.



‘El mejor equipo’

Durante la visita la maestra del Aula Hospitalaria de Torrecárdenas, María del Mar Bautista, ha entregado al presidente de Diputación y a la delegada del Gobierno de la Junta un ejemplar de su libro ‘El mejor equipo’, una obra en la que la realidad y la fantasía se unen para orientar a aquellas familias que reciben el impacto de un diagnóstico de cáncer. La tercera edición de este trabajo verá la luz gracias al Premio de Responsabilidad Social Empresarial que Diputación entregó a Torres y González Díaz SL en 2019 y cuya cuantía donaron a la Asociación El Mejor Equipo.



Diputación ya ha concedido una nueva asistencia económica para que este proyecto de humanización del hospital, iniciado el año pasado, tenga continuidad en 2021 a través de una segunda fase en la que se adecuarán y decorarán otros espacios como las zonas exteriores y los pasillos con la finalidad de convertir esas dependencias en espacios de juegos y esparcimiento que recuerden al paseo marítimo de Almería.





Compromiso con los almerienses

ARGAR comenzó su labor en la provincia de Almería en febrero de 1995 y 26 años después de su fundación continúa trabajando con ilusión por mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes con cáncer y sus familias. Está compuesta por más de 200 familias a las que les ofrece atención social y psicológica, una casa de acogida para familias desplazadas de la provincia, apoyo escolar…



Diputación colabora con esta asociación a través de diferentes proyectos. Se le cedieron unas instalaciones en el Centro de Servicios Múltiples provincial para su sede, y por su contribución al bienestar de todos los almerienses se le concedió la Medalla de Oro de lo Social en 2013. Es una de las entidades que constituyen el Consejo Provincial de Familia.