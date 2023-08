Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

RVFV: 12.000 personas veneran aL nuevo ídolo musical de la tierra

lunes 21 de agosto de 2023 , 16:09h

El Recinto de Conciertos vive una explosión de alegría y buena música urbana, rodeado de los artistas invitados Dellafuente, Morad, Edu García, Keen Levy, Omar Montes y Cyril Kamer

Desde anoche, David Bisbal no está solo. Ya hay otro almeriense que ha sido capaz de llenar a rebosar el recinto de conciertos del Ferial. Rafa Ruiz, artísticamente RVFV, ‘reventó’ #AlmeríaenFeria con más de 12.000 fieles que veneraron sus temas urbanos y la buena ‘vibra’ que transmite este paisano del barrio de Pescadería, que en apenas cuatro años se ha convertido en uno de los cantantes españoles más escuchados en las plataformas digitales. Como afirmó en mitad del concierto, “si tenéis un sueño, luchad por él con toda vuestra energía. Miradme a mí, 22 años, habiendo lo que me gusta y disfrutando de la noche más feliz de mi vida”.

En efecto, RVFV se ha convertido en un fenómeno musical que anoche recibió el cariño abrumador de sus paisanos, en un concierto con una cuidada escenografía para que todos vivieran una velada mágica: fuegos ignífugos que surgían del escenario, fuegos artificiales que iluminaban el caluroso cielo, un amplio despliegue tecnológico, con grandes pantallas y atractivos vídeos, una pasarela para estar más cerca del público, y, lo más relevante, la presencia de algunos de los más importantes músicos del género urbano, sus amigos, que desfilaron y cantaron junto a Rafa Ruiz: Dellafuente, Morad, Edu García, Keen Levy, Omar Montes y Cyril Kamer. En definitiva, un espectacular concierto organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y Crash Music, enmarcado en la programación musical de #AlmeríaenFeria.

Fue también una noche muy de la tierra, y es que RVFV sigue manteniendo el arraigo con sus orígenes, pese a la fama adquirida, y en cada acción demuestra, desde la humildad, su sentimiento almeriense. Desde la promoción de los artistas locales elegidos como teloneros, hasta abrir el concierto con su paisano Keen Levy como primer invitado, o cantar con un colgante con el escudo de la UD Almería.

Aparte de los sentimientos a flor de piel y la emoción de los temas compartidos, musicalmente fue un concierto brillante. Desde las 20.00 horas, este evento se inició de la mano de artistas almerienses que iban calentando los motores de un público ansioso por ver a RVFV. Primero, Vera GRV que, con su armónica voz y unas coreografías preparadas hizo bailar a los almerienses y dio a conocer ante los miles de jóvenes canciones como ‘Rockstar’. Posteriormente, fue el turno de Yeieme, otra joven promesa que deleitó con ‘Pescadería’, una canción que hacía hincapié en lo duro que es llegar a la cima musical, “si lo estoy logrando, es porque trabajé y mi trabajo me costó”. Chiche Nieto también aportó su granito de arena con canciones como ‘Suerte’.



Rafa revoluciona el Recinto de Conciertos

“¡Rafa, Rafa!”, gritaban miles de jóvenes almerienses en el Recinto de Conciertos del Ferial impacientes por ver al protagonista de la noche actuar sobre el escenario en lo que Pablo Más y José De Las Heras animaban en el DJ set. En concreto, más de 12.000 personas no quisieron perderse una de las citas musicales más destacadas del verano. Una intro que recordaba sus inicios hizo levantar los móviles para inmortalizar cada instante y su arranque sobre el escenario con ‘Tigini’ desató la locura. Le siguieron temas como ‘Trendy’, ‘Habiba’ o ‘Mami’, coreados por el público con un fantástico espectáculo de fuegos artificiales y colores.

Las grandes pantallas del Recinto de Conciertos del Ferial ofrecían una espectacular visión de lo que pasaba sobre el escenario donde Rafael Ruiz, el joven del barrio de Pescadería, se desenvolvía con soltura. La locura llegó con la primera aparición de los artistas invitados, el cantante almeriense Keen Levy saltó a escena junto a RVFV para recordar temas como ‘Mi Consuelo’ y ‘No quiero verte’ que hizo gritar y llorar a muchos presentes en el público, unas canciones que suman 23 y 32 millones de visualizaciones, respectivamente.

Todos disfrutaban del espectáculo conforme avanzaba la noche, desde los ubicados en la general hasta entradas VIP en plataforma elevada y palcos. ‘Diferente’ y el recién estrenado ‘Andaluza’ de RVFV iban enamorando al público hasta que llegó el turno de ‘Antes’, donde Edu García apareció con su voz flamenca. “Esta vida que yo llevo es difícil, pero contigo todo es más fácil’, arrancó el cantante que hizo cantar a Almería al unísono este éxito que ha calado en miles de corazones.

“Todo lo cambié, lo luché y ‘trabajao’, quisieron meter el pie pero no sirvió de nada”, el almeriense, con sus letras tan personales ha logrado convertirse por derecho propio en un auténtico referente de la música urbana en España y con fuerte presencia fuera de España. Un sueño que reflejó en ‘Fe’, un tema en solitario que fue la antesala a otro de los invitados con ‘Bandido’, donde le acompañó Cyril Kamer.

La actuación de ‘Mi Luz’ embriagó de emociones a los almerienses que se sentían como ‘Pez fuera del agua’ junto a RVFV. El espectáculo de pirotecnia y confeti ponían la guinda entre canción a canción y, así, fue el turno de temas como ‘Pensando en mí’, ‘Que te vaya bien’ o ‘Dice’ junto a Chiche Nieto. Un listado de éxitos que no daban tregua a descanso. El Recinto de Conciertos del Ferial se había convertido en una fiesta única y exclusiva como prometieron.

Por si fuera poco, RVFV presentó a Dellafuente para desatar el éxtasis entre los asistentes, que disfrutaron con la presencia del artista granadino y de los temas que ambos tienen juntos: ‘Mi Grammy’ y ‘K Alegría’. Una fiesta, una alegría sin igual, el recinto no tenía descanso y tampoco lo quería. Lo mismo sucedió cuando salió a escena Morad, el artista de música urbana que comparte ‘Desespero’ y ‘Dominicana’ con el almeriense. Y, como regalo, Morad hizo una fiesta regalando su éxito de ‘Pelele’: “En Almería con el Rafa hasta que muera”, subrayó.

RVFV, que cuenta con casi nueve millones de oyentes mensuales en Spofify, declaró estar “muy feliz” por encontrarse en casa, en un concierto único. “Una noche para la historia, es la mejor noche de mi vida, increíble todo esto”, señaló el joven artista urbano que no se borraba su sonrisa de la cara.

‘Hace Calor’, ‘Pantera’ o ‘Mirándote’ fueron los temas que iban encarando la recta final de la noche de la Feria de Almería al igual que ‘Yo no sé’ y ‘Gracias a Diosito’. El colofón final llegó con la aparición de Omar Montes, amigo y artista invitado del almeriense. “Estoy muy feliz de ver la proyección que ha tenido mi Rafa, parece mentira que empezamos con una canción como Prendío y mira todo lo que has conseguido”, indicó Omar sobre el escenario. Y con las colaboraciones ‘Yo no quiero amor’, ‘Fake Capo’ y ‘Prendío’ se cerró el show único y exclusivo que el almeriense preparó con todo el cariño, para su público, para su Almería.

Rafael Ruiz en apenas cuatro años se ha convertido en uno de los artistas urbanos imprescindibles de la escena nacional. Sus canciones superan los 100 millones de reproducciones en YouTube y Spotify y su primer LP "Nastu", publicado a principios de 2022, fue premiado a mejor álbum música urbana 2023, con colaboraciones de artistas de la talla como Rels B.

Una traca final de pirotecnia y confeti despidieron a los almerienses que vibraron junto a RVFV en una noche para el recuerdo, dentro de la programación musical de #AlmeríaenFeria. Por todo lo alto y, al nivel de los éxitos musicales del almeriense, Rafael Ruiz ha grabado en el corazón de Almería que todo es posible si luchas y trabajas por conseguirlo, pero sobre todo, si nunca pierdes la ‘Fe’.