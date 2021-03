Cooltural Go! vende más de 2.500 entradas en 24 horas

sábado 27 de marzo de 2021 , 17:36h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Los ‘coolters’ responden al ambicioso programa presentado por Crash Music y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería en una continuada apuesta por la #CulturaSegura





Fue una tabla de salvación en los momentos más duros del confinamiento y lo ha seguido siendo en los meses posteriores, en los que se ha demostrado que la Cultura es Segura y que los eventos organizados en el marco del ciclo Cooltural Go!, organizado por Crash Music y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, son una excelente vía de ocio y escape en unos meses tan complicados para todos. Y así lo reflejan los datos, que dejan claro que los fieles ‘coolters’ han respondido a la llamada del ciclo de conciertos presentado para este 2021, adquiriendo más de 2.500 entradas en tan solo 24 horas que llevan a la venta.



Los primeros datos arrojan que Cooltural Go! cumplirá la función de atractivo para el turismo musical, puesto que las compras se han producido, además de Almería, desde otras seis provincias de todo el país. El arranque ha sido tan bueno que durante los primeros minutos el servidor de venta se colapsó momentáneamente y, al igual que el año pasado, se prevé desde ya que para muchos de los eventos se cuelgue el cartel de entradas agotadas, en una programación que contempla más de 40 convocatorias desde el mes de abril al mes de septiembre, incluyendo grandes conciertos en el recinto principal en el Ferial, también otros matinales en el Mesón Gitano, Secret Show, Cooltural Kids, Cooltural Comedy o Ruta Gastromusical.



Además, se seguirán reforzando las actividades de carácter social, con la incorporación de talleres sobre música y discapacidad en los Institutos, exposiciones fotográficas, además de las Segundas jornadas sobre Discapacidad, Diversidad e Igualdad en la Industria Musical, y toda la labor que realiza la Fundación Music For All.



Hay que recordar que ahora mismo están a la venta las entradas para dos tercios de lo que hay preparado para los próximos meses, ya que habrá nuevas confirmaciones y sorpresas en próximas semanas. De hecho, también está planteado celebrar una edición especial del festival Cooltural Fest 2021, que se realizará entre el 20, 21 y 22 de agosto en las condiciones que permita la situación sanitaria, intentando que haya el máximo de conciertos posible.



Las entradas siguen a la venta a todo ritmo desde la página web del festival, www.coolturalfest.com.

Nombres confirmados

Cronológicamente, los eventos empezarán con un Secret Show el próximo 10 de abril. Los siguientes conciertos de este formato serán el 9 de mayo, el 4 de julio y 18 de julio y el 18 de agosto. Será el inicio que continuará con una tanda de citas, el 24 y 25 de abril en el Mesón Gitano, con Ladilla Rusa e Isaac Corrales y Shinova y Gotelé,. La línea de comedia tiene una nueva cita cerrada con Martita de Graná el 11 de junio en el Recinto Ferial y pronto habrá más confirmaciones. En cuanto a los conciertos en el Mesón Gitano se contará el 13 de junio con Alice Wonder y Jack Bisonte, el 10 de julio con El Jose, María Ruiz & La Mare y Rupatrupa y el 19 de septiembre Arco, Mr. Kilombo y Guiu Cortés.



En cuanto a los grandes en el Recinto Ferial, el primero será el 30 de mayo con La Pegatina y Carmencita Calavera, Eskorzo y El Niño del Albayzin (4 de junio), Carlos Sadness y Suu (5 de junio), Juancho Marqués y Fac y Jara (12 de junio), Amaral y María de Juan (20 de junio), Califato ¾ y The Dry Mouths (26 de junio), Arnau Griso y Marta Movidas (27 de junio), Iván Ferreiro y Kuve (2 de julio), Juanito Makandé y Laura Fernández (8 de julio), Sidonie y Serrulla (29 de julio), Ciudad Jara y El Bombo (30 de julio), Stay Homas y Lu&Cía (5 de agosto), Miss Caffeina y Malva Vela (7 de agosto), Nil Moliner y Siete de Picas (8 de agosto), Xoel López y Ruto Neón (4 de septiembre), Fuel Fandango (10 de septiembre) y Andrés Suárez y Lena Carrilero (12 de septiembre).



En cuanto a la Ruta Gastromusical, se celebrará los días 21 de abril, 19 de mayo, 16 de junio, 21 de julio, 11 de agosto y 15 de septiembre, con Tyrano Banderas, Ten Shot and KO, Break The Senses, Mundo Divino, Bauer y Las Wonder. Los emplazamientos se darán a conocer próximamente, como los días y lugares de las actividades de Cooltural Kids con Dr. Sapo, El Bosque de la Canciones y Yambambó.