Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Correos instala buzones navideños en Roquetas y El Ejido viernes 09 de diciembre de 2022 , 18:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hasta el día 5 de enero, los niños y niñas que lo deseen podrán depositar sus cartas para los Reyes Magos en los 500 buzones de Navidad que Correos ha instalado en oficinas postales distribuidas por todo el país. En Andalucía se han instalado 33 de estos buzones: 2 en la provincia de Almería, 2 en la de Cádiz, 3 en la de Córdoba, 5 en la de Granada, 3 en la de Huelva, 3 en la de Jaén, 5 en la de Málaga y 10 en la de Sevilla. En la provincia almeriense, cuentan con este buzón las oficinas de Roquetas de Mar y El Ejido. Además de fomentar el espíritu navideño, esta iniciativa de la empresa postal también pretender incentivar la práctica de la escritura entre los más pequeños de la casa. Correos lleva 27 años celebrando la campaña de Reyes Magos con buzones específicos para recoger los deseos de los niños y niñas y encargarse de entregárselos directamente a sus destinatarios en Oriente. Además, esta Navidad los equipos de voluntarios y voluntarias de Correos volverán a acercarse a varios hospitales de España a recoger las cartas de manos de los niños y niñas ingresados. De este modo, además de entregar un detalle a los más pequeños, les aseguran que sus deseos llegarán a tan ilustres destinatarios. De este modo, Correos, que desde hace más de 300 años, es el operador logístico de la Navidad, seguirá manteniendo la ilusión de todos los niños y niñas recordando que hay pocas cosas tan fantásticas como escribir una carta a los Reyes Magos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

