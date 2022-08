Capital Corte de tráfico por obras en calle Blas Infante jueves 11 de agosto de 2022 , 16:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería informa que, con motivo del desarrollo de las obras adecuación y mejora de las calles Arcipreste de Hita y Blas Infante, en Nueva Andalucía, a partir del próximo martes, 16 de agosto, y hasta el próximo 2 de septiembre, la calle Blas Infante permanecerá cortada al tráfico La interrupción temporal en el tráfico durante este periodo viene motivada por el desarrollo de las obras y la ejecución, necesaria, de las acometidas de saneamiento de las edificaciones de la zona norte con la red general que se está renovando. Consecuencia de este corte, y de forma coordinada con el área de Seguridad y Movilidad y la empresa concesionaria de transporte público, será también el desvío, durante este periodo, de las líneas de autobús que discurren por la calle Blas Infante (L5, L6, L8 y L30), desvío que se realizará por calle Calzada de Castro y hasta la calle López de Rueda, que conecta con la calle Santiago, siguiendo a partir de este punto sus recorridos habituales. Desde el Ayuntamiento de Almería pedimos disculpas a conductores, peatones, vecinos y comerciantes de la zona, por las molestias que pudieran ocasionar tanto el desarrollo de las obras, en su duración, como debido a los cambios, modificaciones y restricciones que se van a producir como consecuencia de la misma, en el tráfico rodado, así como en el aparcamiento y estacionamiento. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

