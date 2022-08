Ángel J. Morales, nuevo concejal de Deportes de La Mojonera

jueves 11 de agosto de 2022 , 18:46h

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, se ha reunido este jueves con Ángel J. Morales, que a partir de ahora será el nuevo concejal de Deportes del Ayuntamiento de la ciudad. El encuentro tiene como objetivo empezar a trabajar en el relevo y en las novedades que se preparan por parte del nuevo responsable de las políticas deportivas municipales.

Morales, que era concejal sin cartera dentro del grupo municipal de [email protected] por La Mojonera, sustituye de esta forma al frente del área de Deportes a José Manuel Fernández, que recientemente presentó la solicitud de su renuncia al acta de concejal y su consecuente salida de la Corporación tras su jubilación. Este cambio implicará también la próxima toma de posesión de la siguiente persona de la lista de esta agrupación de electores que gobierna en el municipio, Concepción López Rodríguez, que ocupaba el puesto número 11 de la candidatura y se incorporará como edil una vez que se dé cuenta en el Pleno de forma oficial, de la renuncia de Fernández.

El alcalde ha destacado la juventud del nuevo concejal de Deportes, que a sus 33 años, “llega con muchas ganas de apoyar a los clubes, asociaciones y deportistas de nuestro municipio”. José Miguel Hernández ha resaltado la apuesta municipal por el deporte y especialmente por el deporte de base “para lo que desde el Ayuntamiento estamos siempre a disposición de los clubes y prestamos nuestro apoyo para el desarrollo de su importante labor”.

Alcalde y nuevo responsable del área de Deportes abordaron entre otras cuestiones el operativo que llevará el próximo inicio de las obras de mejora del campo de fútbol y la construcción de las nuevas instalaciones deportivas de Venta del Viso. Se trata de unos proyectos que implicarán un esfuerzo organizativo con el fin de reducir en lo posible el impacto de las obras en la actividad diaria de sus usuarios, algo para lo que se está trabajando en colaboración con la empresa adjudicataria.

Morales, comercial de profesión y vecino de Venta del Viso, ha declarado que una de sus primeras medidas será ponerse al servicio de clubes y deportistas, para lo que contará con un despacho en el Pabellón de Deportes desde el que a partir de septiembre atenderá personalmente las necesidades de los usuarios, pretendiendo impulsar los eventos y actividades de fomento del deporte en el municipio. “Queremos potenciar mucho la actividad deportiva de los vecinos, desde los más pequeños y hasta los más mayores, lo venimos haciendo desde el equipo de Gobierno, pero uno de los objetivos que me he marcado es darle aún mayor impulso, porque el deporte no es solo competición, es también muy importante para la salud y un elemento fundamental para favorecer la relación entre los vecinos y la convivencia”, ha asegurado el nuevo responsable de la Concejalía de Deportes tras reunirse con el alcalde.