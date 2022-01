Capital Ampliar Cortes de tráfico con motivo de la Cabalgata de Reyes Magos miércoles 05 de enero de 2022 , 09:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería informa de que, con motivo de la celebración de la Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, mañana miércoles, 5 de enero, se producirán cortes de tráfico entre las 16.00 y las 23.00 horas en las siguientes vías urbanas: - A las 16.00 horas: Tramo descendente de la Avenida Federico García Lorca, desde la calle Murcia a Plaza de Concordia (instalación de las carrozas y comitiva). - A las 17.00 horas: Paseo de Almería y Puerta de Purchena. - A las 18.00 horas: Cierre total del itinerario de forma progresiva. - A las 19.00 horas, Salida de la Cabalgata: Anfiteatro de la Rambla, Avda. Federico García Lorca, Obispo Orberá, Puerta de Purchena, Paseo de Almería, Plaza de Emilio Pérez, Canónigo Molina Alonso, Avda. Federico Garcia Lorca, sentido ascendente, hasta la rotonda de la Carretera de Granada, cambio de sentido, Avda. Federico García Lorca dirección a la calle Real del Barrio Alto, finalizando en calle Sor Policarpa y Avda. Santa Isabel hasta Río Grande. - A las 22.00 horas: Finalización de la Cabalgata. Afectación aparcamientos El acceso y salida del aparcamiento subterráneo de Obispo Orberá se cortará desde las 17.00 horas en Puerta de Purchena y, desde las 18.00 horas, para las salidas/entradas desde/hacia la Avenida Federico García Lorca. El acceso al parking de la Plaza Concordia (junto a la Biblioteca Municipal José María Artero) quedará cortado desde las 16.00 horas. El aparcamiento de La Rambla impedirá la salida de vehículos hacia la Avenida Federico García Lorca, en sentido ascendente, desde las 19.00 horas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

