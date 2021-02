Cortés valora “positivamente” la reapertura del comercio y hostelería

sábado 13 de febrero de 2021 , 15:41h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

“Es una buena noticia para la economía de nuestra ciudad, pero la lucha contra la COVID-19 continúa, no debemos confiarnos para mantener esta tendencia a la baja”