Capital Urbanismo incorpora a la web municipal un visor para el PGOU sábado 13 de febrero de 2021 , 15:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El desarrollo de sistemas de datos espaciales y visores, como el incorporado ahora a la web, se enmarca en la línea de colaboración que mantiene a nivel general el Ayuntamiento de Almería con la UAL





La Gerencia Municipal de Urbanismo ha incorporado a la web municipal www.almeriaciudad.es el visor urbanístico con la adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) del Plan General de Ordenación Urbana de Almería (PGOU), información que va a ser completada en breve con la ordenación pormenorizada de los suelos urbanos, así como con documentación explicativa y de ayuda al usuario.



El visor urbanístico permite a quien accede a esta herramienta la visualización continua y homogénea de las determinaciones urbanísticas contenidas en el documento del Plan General de Ordenación Urbana, en su caso ya adaptado a la LOUA, así como la posibilidad de consulta de la documentación original vigente o en información pública.



Este nuevo espacio web incluido en la página web oficial del Ayuntamiento de Almería “viene a dar continuidad al desarrollo de sistemas de datos espaciales y visores SIG-web disponibles con el objetivo de fomentar el acceso a la información y a los trámites de gestión frecuentes”, según ha explicado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, subrayando la disposición de dicha información al objetivo municipal “para seguir impulsando el contacto con la ciudadanía e invitar a la participación en materia de gestión municipal, en su caso en a nivel urbanístico”.



El desarrollo de este visor es fruto del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Almería y la Universidad de Almería (UAL), vigente de 2014, para el desarrollo de proyectos dirigidos al Fomento de las Tecnologías de la Información en el ámbito de la administración local, en el marco de la colaboración que ambas instituciones mantienen, con el fin de desarrollar estrategias conjuntas en materia de datos espaciales, extensible a otros datos que sean de interés común y avanzar en el camino de ciudades inteligentes, fomentando las alianzas entre administraciones.



Cifrada en 25.000 euros anuales la aportación municipal al Convenio, la colaboración entre ambas partes ha permitido, a fecha de hoy, el desarrollo del sistema de datos espaciales implantado en al Gerencia de Urbanismo (planeamiento de desarrollo, callejero...), adaptar el sistema de datos espaciales y extender su utilización a otros servicios o departamentos del Ayuntamiento, asistencia técnica del sistema, así como la formación de técnicos municipales en estas materias.



Colaboración extendida

La colaboración entre ambas administraciones se extiende además a otras áreas municipales y en ámbitos como la formación, el empleo, la investigación, el deporte o la cultura. Fruto de esa colaboración es, entre otros, el programa de la Universidad de Mayores; el convenio de formación dirigido a mejorar la empleabilidad de los almerienses en el entorno digital; el convenio suscrito para el diseño y puesta en marcha del modelo de gestión de la nueva Biblioteca Central 'José María Artero'; estudios y trabajos destinados a fomentar hábitos saludables y extender la actividad física en todos los segmentos de la ciudadanía o la cesión de espacios en la calle para la difusión de la actividad cultural y académica desarrollada por la UAL, plasmada en la realización de exposiciones al aire libre o la organización de la Noche de los Investigadores.



A todo ello el Ayuntamiento suma su participación en los cursos de verano de la Universidad de Almería y la permanente colaboración para promover su presencia, con un edificio institucional de representación, en el centro de la capital. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.