Economía Ampliar 'Costa de Almería' acoge los premios de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes viernes 29 de abril de 2022 , 18:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El destino 'Costa de Almería' ha sido el escenario elegido por la Federación Andaluza de Agencias de Viajes, FAAV, para la entrega de la primera edición de sus premios autonómicos. En un acto celebrado en La Jábega, FAAV ha reconocido el trabajo de las agencias y agentes del sector que han contribuido a poner en valor la actividad de estas empresas, indispensables para el turismo en la Comunidad Autónoma y la provincia. La celebración de estos premios ha permitido que en el destino 'Costa de Almería' se concentren los principales actores del sector turístico andaluz, incluyendo a los representantes de las principales administraciones públicas, de las ocho asociaciones provinciales que intetegran FAAV, y los premiados y candidatos de las distintas categorías. El acto también ha contado con la asistencia de representantes de la Confederación Nacional de Agencias de Viajes y medios de comunicación especializados en el sector. El diputado de Turismo, Fernando Giménez, ha destacado la importancia de que estos premios se celebren en Almería ya que, como ha señalado, "es una prueba más del peso específico que ha ganado nuestro destino para el turismo en el conjunto de Andalucía y el resto de España". "Desde la Diputación reconocemos vuestro empuje y papel indispensable para que el turismo sea una inagotable fuente de creación de riqueza y empleo. Confiamos que 2022 sea el año de la recuperación definitiva del sector y que los datos del turismo vuelvan por la senda del crecimiento que ya experimentamos a todos los niveles en 2019", ha indicado. La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almería, y concejala de Presidencia, María Vázquez, ha valorado el sector turístico "que, junto a la agricultura y la piedra natural, conforma una de las tres principales bases de la economía almeriense". "Almería tiene la suerte de ser destino turístico singular y sostenible y es tarea de todos preservarlo y promocionarlo", ha apuntado. Vázquez ha agradecido la celebración de la entrega de premios de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes (FAAV) en Almería, "una tierra por descubrir que os recibe con los brazos abiertos porque las agencias de viaje sois activos fundamentales en el objetivo de abrir nuestra capital y provincia al mundo". "Desde las instituciones públicas no o podemos más que apoyaros, sobre todo después de esta terrible pandemia y sus tremendas consecuencias. El turismo es fundamental y las administraciones tenemos que ser capaces de promover y facilitar la tarea de todos los que os dedicáis a este sector económico porque si a vosotros os va bien, a Almería le irá bien también", ha añadido. El director gerente de Turismo Andaluz, Alberto Javier Ortiz, ha destacado la labor de las Agencias en toda Andalucía y ha mostrado el compromiso de la Junta con el sector y ha valorado que el mercado andaluz es el principal foco emisor de turistas en toda la comunidad. El presidente de la FAAV, Luis Arroyo, ha expuesto que "todas las agencias de viajes andaluzas merecerían este año tener este premio, dadas las especiales dificultades con las que venimos trabajando en los últimos dos años". Los premios han contado con la organización de la citada federación y por la Asociación de Agencias de Viajes de Almería (ASAVAL), y ha tenido el patrocinio de Cajamar, Diputación Provincial de Almería, Costa de Almería, Ayuntamiento de Almería y Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía SA-Turismo Andaluz. Por último, Tomás Komuda, presidente de Asaval, ha apuntado que "estamos empujando para que Almería se siga conociendo fuera de la provincia y que aquí atendemos a todo el mundo de maravilla". "Hemos traído estos premios aquí porque Almería se lo merece", ha remarcado. La Federación Andaluza se constituyó en 2017, con la unión de las ocho asociaciones provinciales de Andalucía. Con su constitución se consiguió aunar esfuerzos para concentrar la representatividad del sector a nivel autonómico bajo una sola voz, unidos en un organismo que representa a la mayoría de agencias de viajes que están repartidas a lo largo de la Comunidad Autónoma Andaluza. La FAAV está integrada en los principales órganos de representación empresarial, tanto a nivel regional como nacional, y pone a disposición de sus agencias asociadas una serie de servicios que la convierten en el mejor instrumento catalizador y promotor de iniciativas empresariales en materia turística. El premio a la Trayectoria ha recaído en Viajes Pino, en la modalida de Receptivo ha sido para Huelva Tour Visión; en institución ha ido a parar a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía; a proveedor ha sido para Opentours. Los reconocimientos han sido para Radio Marca, Paralelo 20, Marcial Corrales, y a título póstumo a Luis Pérez Gascón.

