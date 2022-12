Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Costas aprueba la redacción del proyecto de la pasarela peatonal sobre el río Andarax lunes 19 de diciembre de 2022 , 12:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La redacción del proyecto deberá estar lista en 12 meses y cuenta con un presupuesto que ronda los 95.000 euros La Dirección general de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, anuncia hoy en el Boletín Oficial del Estado la formalización de la redacción del proyecto de conexión de los paseos marítimos de Almería mediante una pasarela peatonal sobre el río Andarax. El subdelegado del Gobierno, José María Martín, que ha visitado hoy la zona acompañado por el jefe provincial de Costas, Enrique López, ha calificado el anuncio como una “magnífica noticia para la ciudad”, ya que se trata de un paso fundamental en el proyecto, que vendrá a determinar cuál es el modelo de pasarela peatonal por la que se opta. La redacción del proyecto, que contará con una inversión cercana a los 95.000 euros, tiene un plazo de doce meses, con lo que deberá estar terminada, lo más tardar, en diciembre del año próximo para que las obras comiencen en los primeros meses de 2024. La construcción de la pasarela está presupuestada en casi 4 millones de euros, que serán financiados íntegramente por el Gobierno de España. “Este proyecto viene a materializar el cumplimiento de un nuevo compromiso de este Gobierno con la ciudad de Almería y con esta provincia. Costas ya financió la mitad del proyecto de ampliación del paseo marítimo y ahora se hará cargo de la totalidad del coste de la pasarela”, ha dicho Martín, en su visita a la zona. Los trabajos consistirán en la construcción de una pasarela peatonal y de bicicletas, de una anchura de 6 metros y 210 metros de longitud, que se situará sobre el cauce del río Andarax, entre el puente de la carretera Al-3202, que une Almería capital con el campus universitario, y la desembocadura del río. La futura pasarela unirá los paseos marítimos de la zona oeste con la zona este y, cuando esté finalizada, los viandantes podrán recorrer, sin interrupción y en doble sentido, los siete kilómetros que separan el Cable Inglés del campus universitario. Igualmente, el proyecto contempla la construcción de un tramo de 180 metros de paseo marítimo de las mismas características que el paseo marítimo del Camino de Ribera, en la margen izquierda del río. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

