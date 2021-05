Almería Costas inicia el lunes el mantenimiento de las playas de Almería afectadas por los temporales viernes 21 de mayo de 2021 , 14:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Las actuaciones comenzarán en Vera y continuarán en Garrucha, Roquetas de Mar y Balerma para finalizar en Guardias Viejas





La Dirección provincial de Costas iniciará el próximo lunes, 24 de mayo, las obras de mantenimiento y conservación de la costa, que esta temporada se centrarán en el trasvase de arena desde las zonas de acumulación hasta aquellas otras partes próximas del litoral que han sufrido pérdidas considerables de arena por el efecto de los temporales registrados a comienzos de año. En total, estos trabajos de aportación moverán 28.300 metros cúbicos de arena. El coste de la actuación, que se desarrollará en los términos municipales de Vera, Garrucha, Roquetas de Mar y El Ejido, asciende a 200.000 euros.



Las obras comenzarán el lunes con el trasvase de arena de la playa de Puerto Rey al Playazo de Vera-Natsun, en el término municipal de Vera. La actuación consistirá en la aportación de 7.000 m3 de arena procedente de trasvase, desde la playa de Puerto Rey al Playazo de Vera, más concretamente a la zona de la urbanización Natsun.



Posteriormente, se procederá al trasvase de arena en la playa de Garrucha, lugar al que se trasvasarán 3.500 m3 de la arena acumulada en el espigón situado frente al Castillo de Jesús Nazareno, que se depositarán en la zona central de la playa del paseo marítimo de Garrucha, donde ha quedado al descubierto la roca como consecuencia de la perdida de arena.



El siguiente lugar donde actuará Costas será en el término municipal de Roquetas de Mar, donde se realizará un trasvase de arena a la playa de la Laja del Palo, desplazando en torno a 3.000 m3 de arena del extremo de poniente de Playa Serena a la Playa de la Laja del Palo, y así compensar la pérdida de arena sufrida que ha provocado un considerable escalón en la arena de la playa.



Cuando finalice la actuación en Roquetas, la Dirección provincial de Costas realizará un siguiente trasvase de arena en la playa de Balerma. En este lugar, se van a aportar 8.300 m3 de arena procedente de la playa de poniente del Puerto de Almerimar a la playa de Balerma, más concretamente en el tramo comprendido entre la Torre de Balerma y la Lonja.



Las actuaciones finalizarán en Guardias Viejas, también en el término municipal de El Ejido, donde está previsto un trasvase de 6.500 m3 de la arena acumulada a poniente del Puerto de Almerimar a la playa de Guardias Viejas, que ha sufrido una considerable perdida de arena en esta playa, utilizada habitualmente por los vecinos de las barriadas del interior.



En todas las actuaciones se procederá al perfilado final de la playa tanto en la zona de extracción como en la de aportación.



