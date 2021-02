Capital Costas retomará la prolongación del Paseo Marítimo en abril miércoles 24 de febrero de 2021 , 18:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La reunión mantenida entre ambas administraciones concluye además con el acuerdo para la convocatoria, este año, del concurso de ideas para diseñar la conexión entre el Paseo Marítimo y el Paseo de Ribera El Ayuntamiento de Almería ha arrancado hoy a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar el compromiso para el reinicio en el mes de abril de las obras de prolongación del Paseo Marítimo y de recuperación ambiental del Delta del río Andarax, así como de la convocatoria, en su caso a lo largo del último trimestre del año, del concurso de ideas para la ejecución del proyecto que vendría a unir el Paseo Marítimo con el Paseo de Ribera, a través de un puente. Compromisos y fechas que se han puesto sobre la mesa en la reunión telemática que el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, han mantenido con el subdirector general para la Protección de la Costa, Ángel Muñoz, que vienen a “satisfacer” la solicitud municipal después de meses “penando” información sobre el desarrollo de ambas actuaciones, principalmente a cerca del reinicio de las obras de regeneración, paralizadas desde finales de 2018. Un encuentro “satisfactorio y cordial” que desde el Ayuntamiento se espera ahora se traduzca “en el cumplimiento de los plazos que posibiliten la culminación de un proyecto, el de la prolongación del Paseo Maritimo y de recuperación ambiental, muy demandado por la ciudad y que, salvados los trámites administrativos de rescisión del anterior contrato, permite ya a Costas retomar las obras con medios propios, a través de la empresa pública Tragsa”, ha explicado Martínez Labella. Con un presupuesto total de 2.133.000 euros, de los que 1,2 es aportación municipal, retomadas las obras, el plazo de ejecución previsto será de diez meses, como así se ha adelantado en el transcurso de la reunión. Trasladado el malestar municipal por la falta de información, hasta hoy, de la situación actual de esta obra, Ayuntamiento y Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar han abogado por “mantener un fluido canal de comunicación de forma que, si el calendario establecido sufre, por la razón que sea, cualquier variación, se comunique esa información de primera mano, como norma que debe ser habitual en la relación entre administraciones”. Conexión entre paseos Se ha congratulado también la titular del Área de Urbanismo e Infraestructuras tras el compromiso para la convocatoria, anunciada en esta reunión para el último trimestre del año, del concurso de ideas que diseñará el modelo de conexión entre el Paseo Marítimo y el Paseo de Ribera, que vendría a culminar la actuación de regeneración ambiental del Delta. Desde el Ayuntamiento se ha expuesto la posibilidad de que el concurso lleve implícita la redacción del proyecto a ejecutar y cuya financiación podría formar parte de los fondos europeos de recuperación, bautizados como 'Next Generation' U.E., como así ha trasladado el responsable de Costas. El Toyo y La Cañada En este encuentro el Ayuntamiento se ha interesado también por los planes del Gobierno que vengan a dar “respuesta y solución” a la regeneración de las playas de Retamar-El Toyo y La Cañada. En este sentido, se ha reclamado a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar una solución “de máximos”, instando a la elaboración de un estudio de impacto ambiental que respalde las actuaciones que, en ambos casos, puedan abordarse. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

