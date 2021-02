Capital El Ayuntamiento realizará cinco talleres ‘on line’ de los Centros de la Mujer miércoles 24 de febrero de 2021 , 19:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala delegada de Igualdad, Familia y Participación Ciudadana, Paola Laynez, apuesta por un programa de actividades que venga a colmar las inquietudes formativas y de ocio de más de 13.650 usuarias



El Ayuntamiento de Almería retoma este próximo lunes, 1 de marzo, y ‘on line’ los cursos dirigidos a los Centros de la Mujer con cinco talleres que se emitirán a diario a través del canal municipal de YouTube. La concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, apuesta por un programa de actividades que “venga a satisfacer las inquietudes formativas y de ocio de las usuarias que han visto cómo la pandemia obligaba a cerrar unos espacios convertidos en sede de encuentros, formación y disfrute del ocio”.



De la mano de la empresa 'Coop Five Group, SL', se van a divulgar un total de 130 vídeos, de lunes a viernes y hasta el mes de julio, con la idea de dedicar cada día de la semana a un taller específico. En total, serán cinco talleres: Cuerpo y mente, Coaching, Gym Mantenimiento, Inglés y Nutrición/vida sana. Y cada taller contará con 26 vídeo-clases.



Estas cinco áreas son de las más demandadas por las usuarias de los Centros de la Mujer del Ayuntamiento de Almería, que suman ya las 13.653 personas con carné. Así, el taller de Cuerpo y mente aglutinará disciplinas como yoga, meditación, espalda sana, relajación, masaje o movilidad. La sección de psicología se desarrollará con el taller de Coaching y contiene información teórica con ejemplos prácticos dirigidos a lograr un bienestar mental saludable. La gimnasia de mantenimiento o Gym Mantenimiento pretende ser un taller divertido donde las usuarias podrán bailar y cantar. El taller de Inglés cuenta con 26 vídeos-lecciones y el de Nutrición/vida sana abordará asuntos como pautas de alimentación como terapia, prevención de enfermedades y promoción de la salud a través de una buena alimentación.





Herramienta ágil, accesible y libre

Los vídeos de formación o ‘e-learning’ se han convertido en una herramienta educativa primordial a la hora de reforzar contenidos y conocimientos prácticos y teóricos, y cuentan con ventajas relacionadas con la facilidad en el acceso a través de dispositivos móviles y sin restricciones a los contenidos.



Cada uno de los vídeos programados en el Canal de YouTube del Ayuntamiento de Almería tiene una duración de unos treinta minutos y cada taller contará con un mismo técnico o formador, de modo que los usuarios que se conecten de forma gratuita podrán avanzar en los contenidos igual que si lo hicieran de forma presencial, entiende la concejala de Familia e Igualdad, que señala cómo de la programación y difusión de los talleres se encargarán las redes sociales municipales y las de los propios Centros de la Mujer.



Centros, el de Cortijo Grande y el de la calle Alcalde Muñoz, que cerraban sus puertas a raíz de la pandemia por COVID y que abrirán en cuanto las recomendaciones sanitarias lo permitan. Una apertura que, además, posibilitará la incorporación a la red de centros de un tercero, el que se está habilitando en el antiguo edificio de Protección Civil de Los Molinos, recuerda Paola Laynez. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

