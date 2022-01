Almería Crespo anuncia obras de mejora en el abastecimiento de agua en el Valle del Almanzora martes 25 de enero de 2022 , 16:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La consejera de Desarrollo Sostenible inaugura la EDAR de Alcudia de Monteagud y Tahal, diseñada para beneficiar hasta a 1.700 personas La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha anunciado que el Consejo de Gobierno andaluz va a aprobar la próxima semana la declaración de emergencia de las obras de mejora de abastecimiento de los municipios del Valle del Almanzora, con recursos procedentes del embalse de Cuevas de Almazora y de la instalación desaladora de agua de mar de Carboneras, que suponen una inversión de 7,5 millones de euros. Esta actuación es vital al encontrarse la presa al 7,8% de su capacidad, a lo que se añade que en julio se interrumpió el trasvase Negratín-Almanzora. Estas obras consisten en mejorar el sistema de bombeos utilizando las instalaciones existentes de la conducción El Saltador-presa de Cuevas y su conexión con la conducción del trasvase para elevar el agua demandada hasta Tíjola. Esta actuación supondrá un incremento de garantías de suministro. Por tanto, posibilitará más recursos hídricos para una provincia seca como Almería, “gracias al decreto de excepcional sequía aprobado por el Gobierno de Juanma Moreno”. Esta inversión se suma a los casi 153 millones de euros movilizados a lo largo de la legislatura en esta materia en la provincia. Así lo ha avanzado la titular de Desarrollo Sostenible durante la inauguración de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Alcudia de Monteagud y Tahal -incluida su barriada de Benitorafe-, la cuarta puesta en funcionamiento en los tres últimos años, junto a las de Níjar, Antas y Huércal-Overa. En los colectores necesarios para la agrupación de los vertidos y en la propia depuradora se han invertido 1,4 millones de euros, financiados al cien por cien por el canon del agua. De esta infraestructura se beneficiará una población de medio millar de habitantes, si bien está diseñada para poder dar servicio a más del triple (1.700). “El Gobierno andaluz cumple con el objetivo que se marcó al principio de la legislatura de hacer eficiente el canon del agua”, ha dicho. La nueva EDAR cuenta con un sistema de depuración basado en la tecnología de lechos bacterianos y ofrece una capacidad de tratamiento de 340 metros cúbicos al día. “El proyecto ha generado un total de 21 empleos verdes”, ha destacado la consejera, quien ha valorado que “en el mundo rural andaluz hay mucha vida, no se puede comparar a otras zonas de España, y por este motivo desde la Junta tenemos que ayudar al 66% de la población que vive en las zonas rurales y deben tener los servicios necesarios”. El director de Infraestructuras del Agua, Álvaro Real, ha señalado que la nueva instalación "traerá beneficios medioambientales” a ambos municipios y ha resaltado que “se ha adaptado el diseño a las necesidades futuras de los vecinos”. El alcalde de Alcudia de Monteagud, Juan Manuel Sánchez, se ha mostrado “encantado de que al fin sea una realidad la EDAR” y, sobre todo, de que la Consejería vea “posibilidades de crecimiento en Tahal y Alcudia de Monteagud al haber hecho la depuradora para una población de unos 1.700 habitantes, cuando entre ambos municipios sumamos el medio millar”. Por su parte, la alcaldesa de Tahal, Trinidad Jiménez, se ha mostrado feliz por hacer realidad un proyecto que "era muy necesario" y ha pedido seguir contando con la ayuda técnica de la Junta para alcanzar los objetivos marcados en los municipios más pequeños para luchar contra la despoblación. En tres años de Gobierno del cambio, la Consejería ha ejecutado, impulsado o sacado a licitación proyectos hídricos por valor de 152,6 millones de euros en la provincia de Almería, repartidos en cuatro ejes principales como son: depuración y saneamiento (65,28 millones de euros); abastecimiento en alta (39,58 millones de euros); conservación del patrimonio hidráulico y restauración de cauces y protección frente a inundaciones (34,1 millones de euros). Estas actuaciones suponen la creación de 1.740 empleos verdes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.