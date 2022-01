Deportes La playa de El Palmeral volverá a acoger el Arena Hand Ball Tour en julio martes 25 de enero de 2022 , 16:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En 2021 volvió a celebrarse la edición en la misma zona de la ciudad, donde el equipo Cats AM Team se proclamó campeón en casa Almería vuelve a recibir un evento de élite gracias a la disciplina de balonmano. En concreto, El Palmeral que albergará el Arena Hand Ball Tour con la llegada de los mejores deportistas del balonmano playa. Organizado por la Federación Española de Balonmano y con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes a través del Ayuntamiento de Almería. La nueva edición se realizará del 15 al 17 de julio y cuenta con la colaboración de las instituciones de la Diputación de Almería y de la Junta de Andalucía. Así, este evento volverá a poner en valor una de las zonas más transitadas de la ciudad durante el verano. La playa de El Palmeral ya acogió, en 2021, una de las pruebas del Arena 1000, presente únicamente en cuatro ciudades de España. Fue la primera vez que la ciudad albergó esta gran cita donde se recibieron a 120 equipos y a más de 3.000 personas en un evento sin precedentes en Andalucía. Rememorando la pasada edición, el equipo anfitrión, el Cats AM Team Almería, se proclamó campeón en casa del Arena 1000 en categoría senior femenina, mientras que el Ciudad de Málaga fue el vencedor en categoría senior masculina. En juvenil, el Beach Ciudad Real (femenino) y el Spit ARHS (masculino) lograron levantar el codiciado trofeo, en un apasionante fin de semana lleno de deporte. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha trasladado que este evento, gracias al balonmano, vuelve “a situar a Almería en el epicentro del deporte y del turismo, ya que es un binomio que se complementa y es positivo para que la ciudad y provincia se proyecte a nivel nacional y europeo”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

