Almería Crespo apuesta por la unión de las instituciones contra la violencia de género miércoles 01 de junio de 2022 , 20:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La consejera participa en el minuto de silencio convocado en Almería para condenar el asesinato de dos mujeres en Tíjola y Benajarafe La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha participado en el minuto de silencio convocado en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería para “condenar” los presuntos asesinatos machistas de dos mujeres en Tíjola y en Benajarafe (Vélez-Málaga, Málaga). “Queremos mostrar nuestro apoyo a las familias y nuestra absoluta repulsa por estos crímenes”, ha afirmado Crespo, que ha mostrado su tristeza ante una “situación terrible”, al tiempo que ha agradecido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de todos los que trabajan en las diversas instituciones para defender los derechos de la mujeres. En declaraciones a los periodistas, Carmen Crespo ha apostado por que “todas las administraciones permanezcan unidas para luchar contra esta lacra social” y ha pedido la implicación de todos los ciudadanos, a quienes ha solicitado que “denuncien inmediatamente” si conocen algún caso. Junto a Carmen Crespo, han asistido al minuto de silencio la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, los delegados territoriales del Ejecutivo autonómico en la provincia y representantes de todas las administraciones. Entre ellos, el subdelegado del Gobierno suplente, Juan Ramón Fernández Imbernón; la diputada provincial de Igualdad, Carmen Belén López; la concejal de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez; representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de diferentes asociaciones y trabajadores de la administración. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

