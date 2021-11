Crespo calla a Sánchez Teruel sobre los Grupos de Desarrollo Rural

sábado 27 de noviembre de 2021 , 06:00h

Al parlamentario socialista por Almería José Luis Sánchez Teruel, le salió mal la pregunta formulada a la consejera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Desarrollo Sostenible, la también almeriense Carmen Crespo, sobre los grupos de desarrollo rural (GDR).

Sánchez Teruel se interesó sobre cómo afectaría “el cambio de marco comunitario” a los grupos de desarrollo rural, destacando que “se preguntan lo que yo voy a preguntarle: ¿se comprometen a mantener la actividad de los GDR?”.

Con cara de sorprendida, Crespo le contestó que “la respuesta la tienen ya lo GDR, porque ya se la hemos enviado”. La consejera aclaró que todo se mantiene tal cual “por lo que no ha lugar ningún tipo de interrogante".

El caso es que, a pesar de dejar en evidencia que no existía esa incertidumbre de la que se quejaba Sánchez Teruel en los GDR porque ya se les había informado, el parlamentario insistió en que “necesitan certidumbre y tranquilidad”, añadiendo que “no les han aportado garantías” sobre la financiación hasta 2025, que es precisamente lo que ya está firmado por la Consejería. Además reclamó “agilidad” en la Consejería en la tramitación de los informes correspondientes.

La consejera volvió a dejar en evidencia las afirmaciones del parlamentario, recordando que “habla usted de ejecución y me parece muy acertado, tan acertado como que cuando llegamos, no habían ejecutado ustedes ni una sola línea, ni un solo año de la media Leader, ni una sola convocatoria” y detalló que “hemos tenido que sacar nosotros el 2018, el 2017, el 2020 ahora… no han sacado ustedes ni una línea”.

La cosa no quedó ahí, puesto que la consejera puso énfasis en que el problema estaba en aquellos GDR que no justificaban adecuadamente el dinero que se les entregaba, poniendo como ejemplo que en algunos casos, el 51% se iba en los propios gastos de funcionamiento, y ni un céntimo en los fines para los que se creó. Recordó Crespo que “los grupos dependen de si mismos, y según sea su nivel de ejecución, así será su financiación, porque es Europa quien lo establece”.