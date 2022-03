Economía Ampliar (Foto: Depositphotos) Criptomonedas: las diferencias entre Layer 1 y Layer 2 viernes 04 de marzo de 2022 , 12:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las criptomonedas son cada vez más populares. Ahora bien, ¿sabes la diferencia entre el Layer 1 y el Layer 2? Aquí te lo contamos. Layer 1 y Layer 2 en las criptomonedas: lo que debes saber ¿Te interesa obtener dinero de forma online? Tal vez podrías aprovechar las apuestas en Betcris, con el objetivo de que puedas colocar algo de dinero y obtener una buena tasa de rendimiento con la compra de distintos activos. Si el 2022 es el año de las criptomonedas, pues se espera que suban de valor, ¿por qué no invertir ahora mismo? Ahora bien, debes tener en cuenta la información a la hora de invertir. Cuanto más sepas sobre el mercado, más capacitado estarás para tomar decisiones. En consecuencia, tendrás un aumento en las probabilidades de obtener una tasa de ganancia mayor que pueda afectar positivamente a tus ingresos. Pues bien, lo primero que deberías conocer es la diferencia entre Layer 1 y Layer 2, también conocidos como “capas”. Layer 1 es el término que se usa para describir a la arquitectura de la cadena de bloques Blockchain principal, mientras que Layer 2 es la red superpuesta que está en la parte superior de la cadena adyacente. Por ejemplo, en el caso del Bitcoin, se trata de la Layer 1, mientras que la red lightning por donde se atraviesan las transacciones se da en la Layer 2. Todo esto es fundamental a la hora de hacer compraventa de criptomonedas, ya que debes entender los términos para que todo tu dinero pueda estar asegurado. La importancia de unas buenas inversiones en criptomonedas Hacemos énfasis en la información con respecto a las criptomonedas ya que es clave no tener expectativas desmedidas. Esto significa que, cuando decides colocar tu dinero en la compra de algún activo, se vuelve fundamental tener alguna proyección sobre lo que puede ocurrir, aunque es imposible predecir el comportamiento de los mercados. Es decir, olvídate de quienes te digan que comprando un activo obtendrás una tasa de rendimiento definida previamente. Cuando tú inviertes, debes saber que, de un momento para el otro, el valor de una criptomoneda puede subir o bajar drásticamente, ya que ahí está una de sus principales características: la volatilidad. Sin embargo, también es cierto que existen criptomonedas más estables que otras o algunas con mejores márgenes de proyección para el mercado. Un caso claro sucede con el Ethereum, que también sirve para el desarrollo de distintos protocolos de software. Entonces, si confías en que el futuro de Internet pasa por esta tecnología, deberías invertir. La explicación de esto es muy simple: a medida en la que el Ethereum se popularice más, cada vez valdrá más caro. En consecuencia, debes conocer cuáles son sus funciones y cuáles podrían ser los siguientes movimientos del mercado. De todos modos, recuerda que no hay forma de predecir el futuro y que siempre ese dinero estará en “riesgo”. Ahora que sabes todo sobre las criptomonedas, incluyendo los Layers, es hora de invertir. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

