Deportes Cruce generacional en el equipo de España para las Finales de la Copa Davis martes 26 de octubre de 2021 , 11:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se han dado a conocer los integrantes del equipo dirigido por Sergi Bruguera que intentará revalidar el título en las Finales de Copa Davis 2020/21 El 24 de noviembre de 2019 España alzaba su sexto título de Copa Davis ante Canadá en la Caja Mágica de Madrid, lugar donde el Grupo Cosentino ha tenido presencia en más de una ocasión gracias a los materiales que desarrolla bajo las marcas Dekton y Silestone. Esa ha sido la última final disputada de esta histórica competición de tenis por países que precisamente ese año había dado un giro radical a su estructura. En 2019, se jugó la fase final de Copa Davis en una única sede, Madrid; desapareció lo que tradicionalmente se había conocido como Grupo Mundial, y esa máxima categoría con los mejor clasificados pasó a denominarse simplemente como Finales. El próximo 25 de noviembre arrancarán las Finales de Copa Davis que se tenían que haber jugado en 2020, y que se alargarán hasta el 5 de diciembre. Participarán un total de 18 países, entre los que se encuentra España, aunque, a diferencia de 2019, se jugará en tres sedes distintas: Innsbruck (Austria), Turín (Italia) y Madrid, que se reserva los partidos de semifinales y la final. De los países clasificados, 4 lo están por haber sido semifinalistas en 2019 (España, Canadá, Reino Unido y Rusia), 2 por invitación (Serbia y Francia) y el resto por haberse clasificado en la previa que se disputó en marzo (Alemania, Australia, Austria, Colombia, Croacia, Ecuador, Estados Unidos, Hungría, Italia, Kazajistán, República Checa y Suecia). Se dividirán en seis grupos, y pasarán a cuartos de final los ganadores de cada uno y los dos segundos mejores. Todavía no se conoce la composición de todos los equipos, lo cual es decisivo, así que ni siquiera los pronosticadores profesionales se atreven a dar un favorito, aunque sí lo hagan para otras competiciones que se celebran mucho más tarde, como los Grand Slams del año que viene. Aun así, por las credenciales que ha presentado España y viendo que países como Alemania, Austria o Francia no están llevando a sus mejores jugadores y que otros, como Canadá, no los llevan en su mejor momento, el equipo español tiene muchas posibilidades de conservar el título. Es muy difícil ganar un trofeo internacional en dos ediciones consecutivas, y es cierto que España tampoco puede contar con sus mejores jugadores, ya que está confirmada la ausencia de Rafa Nadal, pero tampoco sería la primera vez. Costó mucho levantar la Copa Davis, pero en los últimos 20 años se han conseguido 6 títulos, dos de ellos de manera consecutiva en 2008 y 2009. Probablemente, aunque la final de 2004 en el Estadio de la Cartuja de Sevilla con un Rafa Nadal de apenas 18 años es también muy recordada, la más emocionante -al menos para los más veteranos- sea la del 2000, que supuso el primer título para España. Especialmente recordado es el gran partido que disputaron un joven Juan Carlos Ferrero y uno de los tenistas más prometedores del momento, el australiano Lleyton Hewitt. Uno de los componentes de aquel equipo de Copa Davis del año 2000 fue Albert Costa que, en la actualidad, es el director de las Finales de Copa Davis en España. Sin embargo, por motivos personales, no podrá estar al frente del torneo en la próxima edición. Le sustituirá temporalmente otro veterano de esta competición, Fernando Verdasco, que ha levantado hasta tres títulos. El papel de Verdasco en la consecución de esos títulos fue ligado al de su inseparable compañero de dobles, Feliciano López, actual director del Mutua Madrid Open de tenis y uno de los convocados por el seleccionador Sergi Bruguera para las Finales de Copa Davis 2020/21. López aportará la experiencia que le falta a una de las promesas del tenis mundial, el jugador murciano de 18 años Carlos Alcaraz. El pupilo de Juan Carlos Ferrero debutará en la Copa Davis formando parte de un equipo que se completa con otro veterano, Marcel Granollers, y dos tenistas que han caído algunas posiciones en el ranking, pero que han llegado a estar en el Top 10: Roberto Bautista Agut y Pablo Carreño, que este verano consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

