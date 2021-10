Economía Ampliar Emprender digitalmente desde cero: 5 elementos necesarios martes 26 de octubre de 2021 , 08:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El camino del emprendimiento puede generar muchas dudas para aquellos que comienzan este viaje. Sin embargo, la sensación de tener una empresa, negocio, tienda o activo digital que permita generar ingresos y fomente el crecimiento personal y profesional es gratificante. Independencia financiera, ofrecer trabajo de valor a la sociedad, generar empleo, nuevos aprendizajes, habilidades de liderazgo, son algunas de las muchas ventajas que ofrece un emprendimiento digital. Aunque todo suene bien, hay ciertas características que un emprendedor debe tener o por lo menos, tener la consciencia de ser una mejor persona todos los días. La principal cualidad del emprendedor moderno es la resiliencia, tener la capacidad mental de sobreponerse a las dificultades, sin desistir es vital (el comienzo siempre será difícil pero una vez estés en él, no hay vuelta atrás). Lo maravilloso de la época en la que vivimos es que no se necesitan grandes presupuestos para iniciar con un proyecto. Internet ofrece tantas herramientas que montar algo propio es muy fácil, bien sea con la ayuda de agencias especializadas como Flymedia (si tienes un presupuesto inicial) o por tu cuenta (y con mucho más esfuerzo propio). Sea lo que sea lo que desees crear (tienda online, blog, empresa, organización social, página web…), tienes que tener en cuenta ciertos aspectos para que tengas éxito. A continuación encontrarás 5 elementos necesarios para emprender digitalmente. Un nombre creativo y original El nombre de tu marca será el primer elemento que va a conocer tu cliente potencial y puede ser ser un factor determinante para crear una conexión con los usuarios. El nombre que elijas debe representar no solo los valores de tu marca, sino su identidad. Puedes incluir palabras clave del nicho de mercado al que pertenezcas para dar una idea general de los productos o servicios que ofreces. Además, debe ser corto, que sea fácil de recordar y de pronunciar. Utilizar palabras en otros idiomas está bien, pero ten siempre en cuenta que debe estar relacionada directamente a tu empresa. Escoger un nombre bonito y pegajoso que no tenga una conexión con los valores de tu creación no es una buena idea. Puedes crear una lluvia de ideas con todas las alternativas que tengas y así tendrás una visión más específica de que te ofrece cada opción y cuál será la mejor. Si la creatividad no es lo tuyo, puedes utilizar un generador de nombres de empresas gratis (enlace dofollow) como el de Zyro. Es bastante sencillo, tan solo ingresas palabras relacionadas con tu idea de empresa y obtendrás una diversidad de opciones importantes para elegir. Si no te gustan, por lo menos puedes utilizarlas de inspiración. Un sitio web dinámico No tener un sitio web en la época en la que vivimos no es una buena decisión. Este activo digital es uno de los más importantes elementos que debes tener como emprendedor digital. Accesibilidad, información, marca personal, reputación, conectividad y profesionalidad son características que tener un sitio web dan a un emprendimiento. De igual manera, un sitio web te permite medir los resultados de los esfuerzos que vas a aplicar en publicidad. Por medio de, por ejemplo, herramientas que te brinda Google como Google Search Console o Google Analytics puedes ver el crecimiento de tu sitio por medio de las visitas, transacciones, tiempo de visita, entre otros. Redes sociales complementarias Las redes sociales son de gran utilidad para dar a conocer tu emprendimiento. Aunque es ideal tener perfiles en todas las redes sociales, cada una es diferente y la utilización combinada o específica de una de ellas te puede ayudar en su crecimiento. Por ejemplo, si tu emprendimiento tiene un corte serio y quieres crear contactos profesionales y un buen networking, LinkedIn es ideal para ti. Si te gusta el contenido gráfico (imágenes y videos) puedes utilizar Instagram o Tik Tok. Por su parte, Facebook te permitirá crear formatos combinados de texto e imágenes donde podrás conocer qué piensa tu audiencia por medio de reacciones. Cabe resaltar que son canales que te permiten mantener una relación bidireccional con tu público. Es decir, puedes usarlas para tener una comunicación directa con tus clientes (primordial para la atención al cliente). Las redes sociales tienen que formar parte del ecosistema de tu emprendimiento digital. A pesar de su relevancia, no puedes depender de tus perfiles sociales para crecer, darte a conocer y comunicarte con el exterior. Estilo propio Tu marca debe ser original y sobresalir en el nicho de mercado en el que vayas a trabajar. ¿Te imaginas tener un aspecto similar a otra marca y ser confundido? Cuando digo tener estilo propio, hago referencia a dos aspectos importantes para cualquier empresa, negocio, tienda u organización: La comunicación: ¿cuál será la forma en la que te vas a comunicar con tus clientes y con el mundo exterior?, ¿Manejarás un estilo formal y serio? o por el contrario ¿serás abierto, directo y con un estilo relajado? Todo depende de ti, los valores por los cuales se regirá tu emprendimiento y la forma en que quieres conectar con tus usuarios. Aspecto visual: debes considerar tener un manual de marca que determine los formatos de contenido visual de tus activos digitales. Por ejemplo, las imágenes que tendrás en tus activos, un logo que te diferencie, el diseño de tus sitio web, entre otros. Lo más importante… El elemento más importante que debes tener para tener emprender digitalmente es tu capacidad de aprendizaje. Emprender requiere que estés en constante aprendizaje, bien sea de los puntos mencionados anteriormente: redes sociales, sitios web, identidad visual...Pero también, debes estar a la vanguardia de las tendencias del mercado actual para saber hacia dónde debes dirigir tus esfuerzos. Si deseas profundizar más en el tema, te invitamos a leer el siguiente artículo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

