Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Cruz Roja atiende a casi 200 personas llegadas en patera miércoles 26 de octubre de 2022 , 20:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Entre ellas a una mujer que dio a luz en el mar Los equipos de respuesta inmediata ante emergencias y ayuda humanitaria a inmigrantes (ERIE-AHI) de Cruz Roja han atendido a cerca de 200 personas, entre ellas a una mujer que dio a luz cuando se encontraban aún en la embarcación, que han sido rescatados por los servicios de emergencias cuando se encontraban a bordo de una patera cerca de las costas de Almería. El coordinador de Cruz Roja en Almería, Francisco Vicente, ha explicado que durante este "intenso" fin de semana se han activado equipos de atención a inmigrantes en unas 20 ocasiones, de modo que actualmente siguen "alertados" para recibir a ocupantes de otras embarcaciones. Entre las actuaciones realizadas, desde la ONG han señalado además la asistencia prestada a una mujer que dio a luz a bordo de una patera el pasado sábado, que tuvo que ser trasladada a su llegada por el 061 hasta el Hospital Universitario Torrecárdenas. La mujer iba en la patera acompañada del padre del bebé y de otra hija menor. Ante esta situación, y a preguntas de los medios de comunicación, el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha reconocido que "el buen tiempo a estas alturas de octubre, casi noviembre, facilita el tránsito de embarcaciones en el mar de Alborán", por lo que se ha "podido producir la llegada de varias embarcaciones en las últimas fechas". No obstante, el representante del Ejecutivo central en Almería ha incidido en que los datos de evolución anula señalan un "descenso del 35 por ciento" respecto al número de pateras llegadas en lo que va de año con respecto a 2021, lo que supone una minoración "sustancial". En esta línea, Martín ha incidido en la "respuesta adecuada" que se presta tanto por parte del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Policía Nacional y Cruz Roja para atender a los ocupantes de patera, sin que se hayan dado situaciones extraordinarias. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.