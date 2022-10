Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación Ampliar Visita institucional del responsable del IAJ en Almería miércoles 26 de octubre de 2022 , 23:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente de la Diputación, Javier A. García, ha recibido esta mañana al coordinador y asesor de programa del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería, Diego Martínez. En el encuentro, se han tratado los proyectos más importantes en los que participan conjuntamente ambas instituciones y que repercuten principalmente a los municipios más pequeños de la provincia. Javier A. García, ha destacado que la colaboración en materia de juventud es una máxima para la Diputación: “trabajamos fundamentalmente el tema de la educación, beneficiando a los más jóvenes de proyectos y ayudas en los pueblos más pequeños. Los jóvenes son nuestro presente y futuro. Tenemos que seguir apostando por ellos para que su talento se quede en la provincia de Almería”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

