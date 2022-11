Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Cruz Roja en Almería distingue a 13 empresas colaboradoras martes 29 de noviembre de 2022 , 16:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cruz Roja reconoce, a muchas de ellas, por su destacado papel en la inserción sociolaboral de las personas que lo tienen más difícil. Cruz Roja en Almería ha dado a conocer las 13 empresas, que a lo largo de este año, han destacado por su colaboración en el desarrollo de acciones dirigidas a que las personas en riesgo de exclusión social consigan un empleo y por establecer alianzas que suponen oportunidades que cambian vidas. Al igual que en años anteriores desde las ocho provincias andaluzas se han seleccionado aquellas empresas, que en un año después de la pandemia y marcado por unas circunstancias económicas difíciles, han posibilitado que los proyectos de Cruz Roja sigan generando respuestas para aquellas personas que siguen en una situación de mayor vulnerabilidad o que ven aumentada su probabilidad de caer en ella. A través del Plan de Empleo de Cruz Roja en Almería se ha dado respuesta en el 2022, a 3.150 personas en los puntos de atención de Cruz Roja en toda la provincia, y hay que señalar que el 59% de ellas son mujeres. Entre las personas que la organización ha atendido debemos señalar la intervención realizada con personas mayores de 45 años, mujeres en especial dificultad social, personas inmigrantes, personas en extrema vulnerabilidad, solicitantes de asilo y personas paradas de larga duración.

El año que termina, está marcado por un incremento de precios que afecta directamente a las posibilidades de crecimiento y supervivencia de muchas empresas, sin embargo, esto no ha impedido que un total de 287 empresas colaboren con Cruz Roja en la provincia de Almería a través de 640 alianzas, que se reflejan en las más de 400 ofertas de empleo gestionadas y la inserción de 434 personas. El coordinador provincial de Cruz Roja, Francisco Vicente, ha recordado que "llevamos más de 22 años acercando al mercado laboral a las personas que lo tienen más difícil, mejorando su empleabilidad a través del refuerzo de competencias profesionales potenciando sus posibilidades de acceder a un puesto de trabajo y promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo". Además Franciso Vicente reconoce que todos estos resultados han sido posibles "gracias a la implicación de todas estas empresas andaluzas comprometidas con nuestros principios y valores y por encima de todo con la sociedad. Por eso con actos como este reconocimiento empresarial, ponemos en valor su implicación, sea cual sea el tipo de implicación que elijan porque así nos ayudan a transformar la sociedad, en empleo, educación, medio ambiente, salud, lucha contra las desigualdades y pobreza". A través del proyecto "Reto Social Empresarial para la inserción laboral: Alianzas", financiado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y el Fondo Social Europeo, Cruz Roja desarrolla este reconocimiento simultáneo en las ocho provincias de Andalucía, para reconocer el papel de 105 empresas que, con su colaboración, han favorecido, entre otras cuestiones, a la inserción de personas en riesgo de exclusión. De este modo, se pone en valor el papel que desempeñan las empresas para Cruz Roja, la cooperación empresarial y la labor, como facilitadoras de oportunidades, en la inserción y en la formación de aquellas personas que buscan un empleo. Entre las empresas distinguidas en esta ocasión se encuentran los siguientes negocios en Almería: 1 CLECE. 2 ALCAMPO 3 AQUAVERA PARQUE ACUATICO 4 KING EUROPEAN FOODS franquiciados de BURGUER KING 5 KHOINSA CLIMATIZACION 6 SENATOR HOTEL & RESORTS . HOTEL AQUAPARK MOJACAR ok 7 MRW 8 INSTALACIONES ELECTRICAS JPADILLA 9 LIBRERÍAS PICASSO 10 ENCUENTRO MODA 11 COVIRAN. PLATAFORMA LOGISTICA 12 AD Salas Automoción y AD Siro Automoción 13. NAVARRO PASARELA

