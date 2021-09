Cruz Roja ha atendido en lo que va de fin de semana a 376 personas llegadas en pateras

lunes 20 de septiembre de 2021 , 08:30h

Un fin de semana más el voluntariado de emergencias de Cruz Roja Española en Almería se ha movilizado atendiendo en el fin de semana a 376 personas en un total de 31 intervenciones. Los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias y de Ayuda Humanitaria a Inmigrantes, ERIE AHÍ, de Cruz Roja no han parado y han estado prestando atención sanitaria y humanitaria a todas estas personas que han llegado en pateras, entre ellas, mujeres, niños y niñas.



El pasado viernes el voluntariado de emergencias asistió a 135 personas procedentes de 11 pateras, el sábado fueron 166 las personas que llegaron en 12 embarcaciones mientras que este domingo son 75 las personas migrantes atendidas en un total de 8 intervenciones.



El trabajo de este fin de semana ha sido muy intenso para poder cubrir las necesidades de los hombres, mujeres, niños y niñas entre las que se incluyen atenciones sanitarias, traslados hospitalarios incluyendo búsquedas de familiares. La mayoría de las personas presentaban buen estado, con heridas leves, y afortunadamente entre las atenciones sanitarias no hay que destacar ninguna de gravedad.



El voluntariado y equipo técnico de Cruz Roja no ha desfallecido en ningún momento de este complicado fin de semana, se ha dejado la piel, relevándose constantemente para que los equipos de emergencias estén siempre completos para estar al lado de las personas migrantes que nos necesitan en estos momentos. Así voluntarios y voluntarias de todos los perfiles, humanitarios, médicos, socorristas, personal de logística, de enfermería, técnicos en emergencias sanitarias y jefes de equipo han estado al pie del cañón cumpliendo con la misión humanitaria de Cruz Roja. Algunas de estas personas han tenido la oportunidad de realizar por primera vez su labor de voluntariado en el proyecto compartiendo experiencias con voluntarios veteranos como el presidente provincial de la institución, Antonio Alastrué, que también ha participado en este dispositivo.



Los equipos de emergencias siguen, como siempre prevenidos para dar respuestas a las personas que más nos necesitan.