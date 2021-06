Almería Cs Almería respalda el Festival Internacional de Cine Medioambiental ‘Pantalla Verde’ martes 29 de junio de 2021 , 21:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





Ciudadanos Almería muestra su respaldo al Festival Internacional de Cine Medioambiental ‘Pantalla Verde’. Así lo han manifestado en un encuentro que han mantenido con los organizadores de este proyecto distintos cargos liberales. Concretamente, la parlamentaria de Cs y presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, el coordinador provincial de Ciudadanos en Almería, Rafael Burgos, y el portavoz naranja en Carboneras, Agustín Cánovas, trasladaron su compromiso para que este evento llegue a ser una realidad en la provincia. Junto a Peter Beale, presidente de la Asociación Medioambiente Carboneras-Cabo de Gata y uno de los productores de cine más reconocidos en el sector, y Antonio Cerdán, otro de los artífices de este proyecto, los representantes de Ciudadanos apoyaron esta iniciativa, ya que la consideran “innovadora”, además de considerar que “proyectaría una imagen distinta y necesaria para nuestra tierra”.



En este encuentro prevaleció en todo momento “la necesidad de buscar proyectos, de crear nuevos productos culturales, sociales y turísticos que ofrezcan a Carboneras alternativas diferentes para su crecimiento”, como comentó Bosquet. Para la presidenta del Parlamento de Andalucía, “Almería debe ser un gran referente en este nuevo paso que nos pide la sociedad, en ese camino que debemos retomar todos hacia el cuidado de nuestro entorno y el desarrollo sostenible, y este Festival denominado ‘Pantalla Verde’ es un buen comienzo para iniciar este recorrido”.



Por su parte, el coordinador provincial de Ciudadanos en Almería, Rafael Burgos, resaltó “la apuesta firme de nuestra formación por el cine en la provincia”. De hecho, el también portavoz del grupo provincial de Cs en Diputación recordó la iniciativa de su formación para que se instaure una ‘ventanilla única’ que permita agilizar todos los trámites administrativos a aquellas empresas que necesiten rodar en Almería. “Es uno de los pasos que hemos dado y, ahora, daremos los que sean necesarios para que este proyecto que nos ha presentado Peter Beale salga adelante”. “Es muy importante que desde el cine se asuma esta responsabilidad por el entorno y que se adquiera este compromiso por darle máxima prioridad a los recursos locales. Además, no tenemos dudas de que el cine es buen instrumento para promover una educación ambiental que urge”, ha valorado.



El portavoz naranja en el municipio carbonero, Agustín Cánovas, ha valorado lo que supone promover una actividad de estas características para su localidad. “Carboneras requiere que todas las administraciones trabajen de forma conjunta para generar ideas y proyectos que impulsen la imagen de nuestro municipio. Todo eso siempre conlleva beneficios económicos, potencia el turismo y nos hace referentes en unos sectores donde tenemos mucho que aportar, como son el cine y el medioambiente”.



Los organizadores, con Peter Beale a la cabeza, han destacado los principales objetivos que persiguen con este Festival Internacional de Cine Medioambiental ‘Pantalla Verde’. “Nuestra misión es crear conciencia sobre los graves problemas ambientales y sus soluciones, enfatizar que cada individuo puede y debe marcar la diferencia e involucrar a niños de todas las edades en todo lo que hacemos. Apostamos por el turismo responsable y una industria limpia en Carboneras, en toda la provincia de Almería, Andalucía y el mundo”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

