Capital Mejora de la accesibilidad peatonal en el entorno del Paseo Marítimo martes 29 de junio de 2021 , 20:59h La Junta de Gobierno Local aprueba además la redacción del proyecto para la construcción de un espacio 'break dance' en el Parque de la Estación así como el proyecto de remodelación y adecuación de la Plaza Esparteros



El Ayuntamiento de Almería, en Junta de Gobierno Local, ha aprobado el expediente de contratación de los servicios de redacción del proyecto, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y responsable del contrato de mejora ambiental y de accesibilidad peatonal en el entorno del Paseo Marítimo de Almería, con un presupuesto base de licitación de 67.760 euros. El plazo para la redacción de este proyecto se fija en cuatro meses.



La concejala y portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, ha explicado en rueda de prensa que este proyecto, como parte de las actuaciones diseñadas para el barrio de El Zapillo, en el marco de los proyectos DUSI, con una inversión total de 4,6 millones de euros, pretende la remodelación de diferentes espacios existentes en la zona entre la Avda. Cabo de Gata y el Paseo de Almería, “con actuaciones puntuales sobre espacios residenciales altamente densos que en muchos casos demandan mejoras en sus condiciones de accesibilidad”.



La redacción de este proyecto sigue a la contratación también, aprobada hace varias semanas, de los servicios para la redacción del proyecto, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y responsable de contrato para la modificación de la sección transversal de la Avenida Cabo de Gata, en su caso con el objetivo de la mejora de las condiciones de movilidad y accesibilidad de esta importante vía de comunicación de la ciudad.





'Break Station'

La portavoz municipal ha informado también de la adjudicación, a propuesta del Área de Servicios Municipales, del contrato menor para la redacción del proyecto y dirección facultativa para las obras de creación del espacio 'Break Station', a la empresa 'Estudio Ferrer Arquitectos S.L.', por importe de 9.059,03 euros. El plazo para la redacción del proyecto es de un mes.



Según ha detallado Vázquez, el objeto de este contrato es la realización del proyecto para la ejecución de un espacio público dedicado al 'break dance', en respuesta al interés mostrado por parte de la ciudadanía y a la existencia en Almería de un nutrido grupo de personas practicantes de esta técnica, que demandan un sitio adecuado para su práctica.



El ámbito que se ha designado para este proyecto se sitúa en la zona este del Parque de la Estación, fuera de la zona de influencia del entorno BIC del cargadero de mineral. Constará de una zona circular para la danza, una bancada para espectadores y una cubrición ligera mediante pérgola, toma de electricidad y punto de agua.





Remodelación Plaza Esparteros

También a propuesta del Área de Servicios Municipales se ha aprobado el proyecto para la ejecución de las obras de remodelación superficial de la Plaza Esparteros, entre Calle Esparteros y Calle Perpetas, con un presupuesto base de licitación de 47.979,83 euros y un plazo de ejecución de tres meses.



Se trata de uno los proyectos incluidos en el plan de remodelación de plazas y espacios públicos que, además del Centro Histórico, ocupa otras zonas de la ciudad y que incluye actuaciones previstas en Plaza Masnou, Orbaneja, Plaza Cantares, Cepero y Borja, entre otras.



El proyecto de la plaza Esparteros, protagonizada por la presencia de seis grandes ficus que guardan geometría, incluye en su remodelación cambio de solería, el adecentamiento del murete perimetral, revestido con azulejo, jardineras y la adecuación de alcorques, en mármol blanco para enmarcar los árboles existentes.





Mercado Los Ángeles

Como parte de los acuerdos adoptados ayer en Junta de Gobierno Local ha sido la aprobación del contrato de las obras de ventilación del Mercado de los Ángeles”, a la empresa 'Mayfra Obras y Servicios S.L.' por importe de 74.496.60 euros. El plazo de ejecución de estos trabajos es de dos meses.



Con ello, el Ayuntamiento viene a dar respuesta a una demanda de comerciantes y usuarios mejorando el sistema de ventilación del mercado de abastos de Los Ángeles. El cambio en el sistema de ventilación, adecuado tanto a la actividad que allí se lleva a cabo como al tipo de construcción, permitirá evacuar el calor generado en el interior de la edificación y renovar el aire viciado del interior.

