CSIF dice que las mujeres almerienses ganan un 14% menos que los hombres

viernes 19 de febrero de 2021 , 15:44h

La central sindical alerta que la crisis de la COVID-19 ahonda en esta desigualdad y reivindica medidas específicas para combatirla, así como incorporar la perspectiva de género en las negociaciones de los convenios colectivos, prestando especial atención en las retribuciones