CSIF exige a la Junta el cierre temporal y revisable de los colegios con más incidencia de Covid-19

jueves 04 de febrero de 2021 , 18:34h

El sindicato apuesta por la enseñanza presencial, pero cree que ha llegado el momento de que la Administración educativa actué de forma inminente con cierres puntuales en los centros de localidades con tasa superior a los 1.000 casos por 100.000 habitantes