CSIF denuncia al SAS ante la Inspección de Trabajo que no se cubren las plazas de técnicos de PRL

Coincidiendo con el Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, el sindicato reclama que estos puestos se incluyan en el procedimiento de selección general mediante Bolsa de Empleo de personal estatutario temporal, para agilizar su cobertura









La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha denunciado ante la Inspección de Trabajo al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por “inacción” en la protección de sus trabajadores al no cubrir las plazas de técnicos de Prevención de Riesgos Laborales con la necesaria agilidad en los centros sanitarios públicos, cuyas unidades de PRL están “totalmente desbordadas”.



En virtud de la citada denuncia, que el Sector de Sanidad de CSIF ha registrado en las inspecciones de Trabajo de las ocho provincias andaluzas, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se requiere al SAS que lleve a cabo la inclusión de los técnicos de Prevención de Riesgos Laborales en la Bolsa Única del SAS, por procedimiento de selección con carácter general, conforme establece el artículo 11.1 de la Resolución de 22 de septiembre, de 2017, BOJA Núm. 192, 5 de octubre, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.



CSIF Sanidad, que es primera fuerza sindical multiprofesional del SAS, argumenta que “la actual selección de técnicos de PRL está ligada a convocatorias específicas, que conllevan un proceso muy lento”, que en ocasiones se dilata durante más de un año, periodo durante el que el puesto se mantiene sin cubrir. De hecho, el sindicato recuerda que “es sobradamente conocida la inadecuada e insuficiente protección de los trabajadores y trabajadoras del SAS en relación a los riesgos derivados del trabajo”, precisamente por este motivo.



Precisamente, CSIF Sanidad acompaña esta denuncia de un anexo en que figura un listado por centros de plazas no cubiertas por largos periodos de tiempo de técnicos de PRL.



En este sentido, el sindicato entiende que “se debe agilizar y garantizar la cobertura de técnicos en prevención de riesgos laborales en los distintos centros del SAS, así como las ausencias justificadas de los mismos, y que esa cobertura, agilidad y garantía debe pasar necesariamente por su inclusión y selección a través del procedimiento general, con la idea de velar por la seguridad e higiene de los trabajadores”.



CSIF demanda que dichas plazas se cubran a través del proceso general de Bolsa, con lo que podrían sustituirse las vacaciones, los días de libre disposición, bajas y cualquier eventualidad que pudiese surgir, evitando que estos puestos permanecieran descubiertos durante largos periodos, en detrimento de la seguridad y salud del personal de los centros sanitarios. Se trata de una reivindicación histórica de CSIF Sanidad Andalucía, que cobra aún más sentido en momentos de sobrecarga laboral, como ha ocurrido durante la pandemia de la Covid-19.



Asimismo, advierte que “de no dotar a los recursos preventivos de los medios que sean necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, se podría incurrir en falta grave tal y como así establece el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en su sección 2ª y artículo 12”.



Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el Sector de Sanidad de CSIF Andalucía ha querido trasladar un reconocimiento a todos los profesionales y las profesionales que velan por la protección del personal que desempeña su tarea en el ámbito sanitario.