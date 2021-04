CSIF insta a la Junta a buscar alternativas para la plantilla de Inturjoven en Almería

lunes 26 de abril de 2021 , 16:03h

Más de medio centenar de personas se ha concentrado esta mañana en la Delegación del Gobierno de la administración autonómica para denunciar el desplazamiento forzoso de los 15 trabajadores y trabajadoras de la empresa andaluza en la capital







La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, se ha concentrado esta mañana en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía para instar a la Administración a que busque alternativas para no lesionar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la empresa andaluza de gestión de instalaciones y turismo juvenil, Inturjoven, en Almería.



Más de medio centenar de personas han participado esta mañana en la movilización convocada por el sindicato con el fin de denunciar el traslado forzoso que la Junta va a llevar a cabo, unilateralmente, con una plantilla de 15 profesionales, la mayoría con edades que rondan los 60 años y algunos de ellos con 28 años de servicio en el albergue de la capital.



La pasada semana la Consejería de Empleo envió un escrito en el que comunicaba la “cesión temporal” de las instalaciones por parte de la Junta de Andalucía a la Consejería de Salud para “la atención socio-sanitaria a personas y colectivos vulnerables en prevención y contención” de la COVID-19.



Para la responsable de Empresa Privada de CSIF Andalucía, María del Mar Gómez de Mercado, esta ha sido “la decisión más fácil para la administración, pero la menos justa, dejando a la deriva a 15 familias que no saben cuál va a ser su futuro laboral y como única respuesta han tenido que acogerse a unas vacaciones forzosas. Por otro lado, una decena de usuarios se han visto obligados a cancelar sus reserva para los próximos meses”.



“Pedimos a la Junta de Andalucía que reconsidere su decisión y tenga voluntad para buscar alternativas dado que no es incompatible la labor socio sanitaria y la atención a colectivos vulnerables, con el total respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Hay otras instalaciones en la provincia, como es el albergue de Aguadulce, que están en desuso y que podrían cubrir las necesidades requeridas de la Junta”, ha puntualizado Gómez del Mercado.



Por último, CSIF ha recordado que se ha puesto en marcha una campaña en la plataforma change.org en el que ya van recogidas cerca de un millar de firmas para mostrar su rechazo a la decisión de la Junta de Andalucía del cambio de uso del albergue y que se presentarán a la administración.