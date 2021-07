CSIF pide mantener a los 700 docentes de refuerzo por el covid-19

domingo 11 de julio de 2021 , 17:12h

CSIF insta a no bajar la guardia frente al virus el próximo curso escolar y pide que los refuerzos COVID se mantengan de forma estructural





La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical de la enseñanza pública en la comunidad andaluza, ha instado a “no bajar la guardia frente al virus de cara al curso escolar 2021-2022” y ha reclamado “que los refuerzos COVID que se pactaron con las organizaciones sindicales para el curso que acaba de terminar se mantengan de forma estructural, ya que cubren un déficit que ya existía previamente a la pandemia en el sistema educativo público andaluz”. En concreto, en la provincia de Almería, se incorporaron más de 700 docentes para robustecer la atención educativa.



Así lo ha puesto de manifiesto el Sector de Educación de CSIF durante la Mesa Sectorial extraordinaria celebrada ayer, día 8, en la que se han analizado las instrucciones de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el próximo curso escolar.



Para CSIF Educación, estas instrucciones se basan en “criterios economicistas y supondrán una minoración de plantilla que provocará, además de sobrecarga para los docentes, un perjuicio claro en cuanto a las medidas de seguridad necesarias para seguir afrontando la pandemia y respecto a la calidad educativa”, según ha argumentado.



“Nos preocupa la evolución de los contagios por Covid-19 y nos preocupa también la reducción de recursos humanos, porque creemos que no se puede plantear la organización del próximo curso escolar sobrecargando aún más a los equipos docentes y directivos, y haciendo los desdobles a costa de la especialización, del abuso de profesorado de asignaturas afines o habilitaciones que posean, y en detrimento, en definitiva, de la calidad educativa que se ofrece al alumnado”, ha explicado.



CSIF Educación, que ha querido valorar la implicación y el buen hacer del profesorado y de la comunidad educativa en su conjunto para el curso que acaba de concluir, ha exigido, no obstante, “corresponsabilidad” de la Administración “para que se reconozca al profesorado el titánico esfuerzo realizado en los dos últimos cursos y no se mermen los efectivos con los que los centros educativos han contado en el curso 2020-2021”.



La central sindical defiende la educación presencial, tal y como pone de relieve una reciente encuesta realizada por la organización, en la que un 75% del profesorado así lo manifestaba, si bien “queremos que sea una presencialidad con recursos y con calidad”. En esta línea, CSIF ha reivindicado también un incremento en las horas de reducción para el personal que ha desempeñado la función de coordinador Covid, así como una ampliación del personal especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) y en Audición y Lenguaje (AL).



Asimismo, CSIF demanda que la flexibilidad horaria para la apertura y cierre de centros por la pandemia no se traduzca en más horas de presencia en los centros educativos para el profesorado, un extremo sobre el que ha habido muchas incidencias el pasado curso. Además, aboga por que se prioricen las reuniones telemáticas para cuestiones organizativas y de trabajo interno del centro.



Del mismo modo, CSIF pide que se refuercen las unidades de prevención de riesgos laborales de cada una de las delegaciones territoriales de Educación, tal y como establece la normativa vigente, “ya que realizan un trabajo esencial en relación a la evaluación de riesgos por la crisis sanitaria y están infradotadas”.



En relación a las medidas sanitarias preventivas, la central sindical ha requerido a la Administración aclaraciones sobre las distancias que es necesario preservar, ya que en el documento aparecen distintas medidas, así como una redacción más clara sobre el apartado referente al obligatorio uso de mascarilla por parte del alumnado. Además, ha reclamado dotación de mascarillas FFP2 para el profesorado.



En suma, para CSIF “se trata de unas instrucciones poco concretas y que no vienen aparejadas de los recursos tanto humanos como materiales necesarios para afrontar el próximo curso escolar con garantías tanto de seguridad como de calidad educativa”, ha concluido el Sector de Educación del sindicato, que espera, sin embargo, que la Mesa Técnica que se celebrará el próximo lunes, día 12 de julio, “arroje mayores concreciones y garantías de cara al curso 2021-2022”.