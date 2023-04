Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía CSIF reivindica la prevención de riesgos laborales y más atención a la salud mental viernes 28 de abril de 2023 , 13:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Defiende la cultura de la prevención y la formación para luchar contra la lacra de la alta siniestralidad y lamenta los más de 1.500 accidentes laborales registrados en la provincia en lo que va de año La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha reivindicado mayor dotación de medios materiales y humanos en los servicios de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), tanto del sector público como del privado, así como una mayor atención a la salud mental en el trabajo. Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra este 28 de abril bajo el lema ‘Juntos hacemos prevención. Asumamos la responsabilidad’, el sindicato ha lamentado que la prevención y evaluación de los riesgos laborales “sea una asignatura pendiente en el ámbito profesional, lo que se traduce negativamente en los datos de siniestralidad laboral en nuestra comunidad autónoma”, donde --ha recordado-- se han contabilizado más de 16.000 accidentes laborales en los primeros meses de 2023, de los que más de una veintena han sido mortales. En el caso de las cifras de la provincia de Almería se han registrado 1.579 accidentes laborales, entre los dos primeros meses del año, 890 en enero y 689 en febrero de 2023, uno de ellos mortal. Para la central sindical, “la prevención resulta determinante” para evitar al máximo situaciones que ponen en riesgo la salud y la integridad de trabajadores y trabajadoras, sostiene González, quien añade que “es necesario trabajar desde la prevención primaria y no desde la terciaria, que consiste en actuar cuando el daño ya está hecho”. Demanda, en este sentido, medidas para garantizar al máximo posible la seguridad de los trabajadores y trabajadoras en sus centros de trabajo, en sus desplazamientos hasta éstos o en las situaciones de teletrabajo. Inspección de Trabajo, sobrepasada El sindicato ha denunciado que los servicios destinados a la prevención se encuentran absolutamente infradotados y ha subrayado que CSIF ha estado presente en las movilizaciones y jornadas de huelga de la Inspección de Trabajo, que está sobrepasada. En concreto, a nivel estatal hay 20 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social y 1,4 millones de empresas que son atendidas por apenas 2.200 efectivos, entre inspectores y subinspectores, por lo que la sobrecarga de trabajo es notoria. La central sindical aboga por una “cultura de la prevención y la formación” a través del desarrollo de actuaciones destinadas a prever y a evitar situaciones de riesgo que minimicen las posibilidades de accidentes. Actualización del catálogo de enfermedades profesionales Asimismo, CSIF destaca la importancia de la salud mental en el trabajo y mantiene su lucha para conseguir que el Burnout o síndrome del trabajador quemado, así como otras patologías y trastornos mentales como la ansiedad, la depresión o el estrés emanados de problemas en el entorno laboral, entren a formar parte del catálogo actual de enfermedades profesionales y dejen de tratarse como enfermedades comunes. Por último, CSIF ha recordado además que la seguridad y salud laboral constituyen un derecho fundamental que es tarea de todos, por lo que “tanto empresas como Administración pública han de dotar de los suficientes medios técnicos y personales, a la vez que los trabajadores y trabajadoras han de comprometerse a utilizarlos de forma habitual y oportuna con el fin de evitar accidentes, lesiones y situaciones que atenten contra la salud de los mismos”. -- Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Los sindicatos de Justicia convocan huelga de 24 horas a partir del 4 de mayo Nueve de cada diez funcionarios de Justicia en Almería ha secundado la huelga