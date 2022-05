Economía Ampliar ¿Cuáles son las marcas de electrodomésticos más duraderas y más fiables? lunes 09 de mayo de 2022 , 15:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A pesar de que los electrodomésticos han pasado a tener tres años de garantía, según los últimos estudios realizados por la OCU, la vida útil de los electrodomésticos ha disminuido en los últimos años. Por ese motivo, son muchas las personas que usan el listado de la OCU para conocer cuáles son las marcas de electrodomésticos más duraderas y fiables. De esa manera se tiene una esperanza de vida mayor para el electrodoméstico y se siente que la inversión será más fácil de amortizar. 1- Miele Según la OCU es una de las marcas más duraderas, por lo que es una de las que más nos recomiendan según los últimos estudios. En la actualidad la marca se ha ganado un puesto importante en el mercado de ventas y eso hace que tenga muchos modelos entre los que elegir. Para que te hagas a la idea, la media de vida de una lavadora de la marca Miele se sitúa en los 16 años. Es decir, según los últimos estudios, la marca se ha presentado como la más duradera. Por ese motivo, podemos decir que es una gran marca cuando buscamos fiabilidad y sobre todo durabilidad. 2- Hisense Es otra de las marcas más fiables y que mejor relación calidad precio están ofreciendo. Eso hace que sea otra marca que está ganando terreno en el mercado de los electrodomésticos. Analizando el artículo de Electrodomesticos.vip sobre las causas y soluciones de los problemas de los frigoríficos Hisense, nos damos cuenta de que la gran mayoría de problemas son poco comunes y son fáciles de solucionar. Actualmente Hisense se presenta como una buena opción en cuanto a fiabilidad y buenos precios, de aquí que sea una gran alternativa de compra. Si todavía no la has probado, puede ser un buen momento para optar por ella, debido a que su catálogo de electrodomésticos es muy amplio, sobre todo dentro del mundo de los frigoríficos. 3- Siemens Otra de las marcas que más nos recomiendan por parte de la OCU tras analizarla a fondo. Es una marca que lleva muchos años entre nosotros y siempre nos ha dado muy buenos resultados. Por ejemplo, la media de vida de una lavadora Siemens se sitúa en los 12 años, lo que quiere decir que se le puede sacar mucho partido a la misma. Es la vida media la que hace que se pueda ver la compra de ese electrodoméstico como una buena opción si piensas a medio y largo plazo. Pero también dura 12 años de media el lavavajillas, mientras que el frigorífico dura algo más, concretamente trece años. 4- AEG Es otra de las marcas más conocidas y que según el estudio mejores resultados están ofreciendo en cuanto a duración y fiabilidad. Es una marca que ofrece una vida intermedia de unos 12 años, lo cual no está para nada mal. La marca actualmente cuenta con el prestigio de ser una marca reconocida y que ofrece electrodomésticos de gran calidad. Eso significa que es una muy buena opción a tener en cuenta. No importa si quieres comprar un frigorífico, lavadora o cualquier otro electrodoméstico. La marca siempre ofrece buena calidad y modernidad, por lo que la experiencia positiva siempre está asegurada. Además, en este interesante artículo sobre los problemas más comunes de las lavadoras AEG de DecoElectrodomesticos nos damos cuenta de que son poco comunes. Y buena parte de esos problemas suelen ser de causas menores y fáciles de solucionar. Es decir, puedes comprar una lavadora AEG con total confianza porque puedes saber que los resultados serán buenos en todo momento. 5- Balay Otra de las marcas más conocidas y que más fiabilidad ofrecen a día de hoy. Es una de las marcas que podemos encontrar en todos los comercios de electrodomésticos, por lo que en ese aspecto no vamos a tener ningún tipo de problema. En la actualidad la marca ofrece una duración media de sus electrodomésticos de unos 12 años. Por supuesto, hablamos de una media, porque dependerá del modelo y del uso que se le haga. Actualmente las lavadoras están dando muy buenos resultados, pero también hay muchos otros electrodomésticos que están dando buenos resultados. Lo importante es que se presenta como una firma fiable. Además, los problemas suelen ser bastante fáciles de solucionar y cuando no se pueden solucionar a nivel doméstico, ofrecen un buen servicio técnico. Eso aumenta la nota media de Balay, de aquí que sea otra de las más recomendadas. 6- Bosch Los expertos de Beneficios.Wiki nos recomiendan esta marca por calidad precio. Según nos indican los expertos, la firma Bosch cuenta con un buen servicio postventa y sus electrodomésticos están dando muy buenos resultados en todos los aspectos. La vida media de una lavadora Bosch es de unos 11 años, siendo la vida útil media de otros electrodomésticos. En la actualidad la marca ha mejorado sus productos, por lo que esa vida útil podría ser ligeramente superior. Lo que está claro es que actualmente podemos encontrar una amplia variedad de electrodomésticos inteligentes de la firma, lo que hace que en estos momentos sea una gran alternativa por la cual optar. 7- Electrolux Es otra marca muy reconocida por las buenas opiniones que está recibiendo por parte de los clientes que ya están disfrutando de sus electrodomésticos. Uno de los puntos fuertes de Electrolux es que ofrece una amplia variedad de diseños entre los que elegir, de aquí que muchas personas se sientan muy a gusto con sus productos. Pero además ofrece una buena vida útil, siendo una media de 11 en las lavadoras, por ejemplo. Además, cuenta con un buen servicio técnico que hace que el electrodoméstico dure más tiempo y en consecuencia la experiencia sea más positiva. Se ha demostrado que sus electrodomésticos pueden durar más tiempo que la media mostrada si se cuidan correctamente. Con algunas pequeñas reparaciones se le puede sacar más partido, por lo que se presenta como otra de las mejores marcas por las que se puede optar.

