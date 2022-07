PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Sociedad Ampliar Cuáles son las Mejores Criptomonedas Nuevas para Invertir Escucha la noticia Lucky Block y otras criptomonedas nuevas en las que vale la pena invertir. ¿Cuáles son las ventajas y riesgos de comprar criptomonedas nuevas en España? ¿Cuáles son las mejores criptomonedas nuevas para invertir? Una de las principales características del mercado de las criptomonedas es que siempre hay nuevos proyectos y tokens en los que puedes invertir. Por lo tanto, la lista de opciones de los inversionistas nunca para de crecer. Entre todas estas criptomonedas, solo hay un puñado que logran crecer lo suficiente como para ser consideradas exitosas. Las criptomonedas nuevas confiables son aquellas que tienen un proyecto definido detrás. También hay muchas “memecoins” que solo duran algunos meses, pero que ofrecen una posibilidad de inversión que, si se aprovecha al máximo, puede traducirse en grandes beneficios. A continuación, te mostraremos cuál es la mejor criptomoneda nueva en el mercado para que puedas invertir en ella. También te mencionaremos otras 5 para que diversifiques tu portafolio de la mejor manera posible, ya que hay proyectos muy diferentes. Mejor criptomoneda nueva: Lucky Block La mejor criptomoneda nueva en el mercado es Lucky Block. Esta fue “lanzada” a finales de enero del 2022 y, desde entonces, no ha hecho más que crecer en cuanto a su popularidad. Se trata de un proyecto que mezcla las loterías con la tecnología de bloques descentralizada. Con los tokens de LBLOCK puedes participar en las loterías diarias con jackpots millonarios. Los premios varían dependiendo de la cantidad de usuarios que participen. También han comenzado a expandirse ofreciendo algunos NFTs que se pueden comprar con su propio token. Actualmente, es posible comprar Lucky Block directamente desde PancakeSwap, uno de los exchanges descentralizados más conocidos en el mundo. Por otra parte, este proyecto es muy confiable porque tiene un plan 100% transparente que puedes ver en su página web. Parte del éxito de este proyecto se debe a la gran inversión publicitaria que ha hecho que aparezca en algunas de las mayores publicaciones del planeta. Sin embargo, se trata de una criptomoneda muy diferente al resto, por lo que es una buena adición para cualquier portafolio. El valor de Lucky Block al 16 de julio del 2022 era de 0.0008682€. Esto representa un incremento del 16.56% desde que fuese lanzado a la venta el 28 de enero del mismo año (0.0007244€). Sin embargo, está lejos del máximo histórico de 0.00954€ del 17 de febrero. Otras criptomonedas nuevas para invertir Además de Lucky Block, existen muchas otras criptomonedas nuevas en las que puedes invertir ahora mismo. Obviamente, no deberías seleccionar cualquiera, ya que hay muchas que solo son estafas que buscan conseguir la mayor cantidad de dinero en poco tiempo. Veamos cuáles son las mejores criptomonedas nuevas para invertir en el 2022: DeFi Coin.

Tikka Token.

Chainlink

Cosmos

Enjin El mercado de las criptomonedas nuevas es tan grande que páginas especializadas como CoinMarketCap tienen secciones dedicadas a estos tokens para que las puedas conocer de cerca. Ten en mente que no todas las plataformas son lo suficientemente “rápidas” para ofrecer las últimas criptomonedas antes de que estas exploten en popularidad y precio. Un ejemplo de esto fue Shiba Inu, la cual no estuvo disponible en eToro hasta después de pasado el tiempo en que su valor se había disparado. Las nuevas criptomonedas suelen ser muy variadas; sin embargo, cuando hay un mercado que explota a nivel mundial, muchos proyectos buscan aprovechar este pico de popularidad. Por ejemplo, The Sandbox (SAND) es un proyecto que recibió un mayor impulso gracias al éxito del Metaverso después de los anuncios de META. Ventajas de invertir en criptomonedas nuevas Con criptomonedas reconocidas como Bitcoin, Litecoin y Ethereum en el mercado, ¿por qué invertir en criptomonedas nuevas? Hay varias razones, empezando por la posibilidad de conseguir ganancias que, de otra manera, sería casi imposible de obtener. Salvo algunas excepciones, cuando una criptomoneda es lanzada al mercado esta tiene un precio mínimo. A medida que va ganando reconocimiento y los inversionistas empiezan a compararla, este valor va aumentando. Todo esto sucede en cuestión de pocas horas o algunos días. Ten en mente que, en ocasiones, las “criptomonedas nuevas” llevan algo de tiempo en el mercado, pero cuyos problemas no habían saltado a la palestra todavía. Por ejemplo, Shiba Inu fue lanzada el 2 de agosto del 2020, pero no fue hasta mayo del 2021 cuando empezó a coger popularidad. Obviamente, las criptomonedas nuevas también conllevan ciertos riesgos como, por ejemplo, no ofrecer la información necesaria para demostrar que no son estafas. Por lo tanto, siempre es recomendable que inviertas con mucho cuidado y solo hagas uso de dinero que puedas darte el lujo de perder. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) siguiente noticia noticia anterior Contacto Contacto

Hemeroteca

Índice temático Política de privacidad y cookies Aviso Legal Secciones Sucesos

Almería

Diputación

Capital

Economía

Provincia

Deportes

Opinión

ANDALUCÍA

ESPAÑA

Sociedad

Televisión

Entrevistas

Otras noticias

Agenda

Servicios

Salud

Nosotros

Pasatiempos