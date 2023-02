Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS ¿Cuáles son las ventajas de los abonos ecológicos para cultivar marihuana? Escucha la noticia

A la hora de cultivar nuestras propias plantas de marihuana, hay que tener en cuenta las peculiaridades de estas plantas, sus necesidades y la extrema delicadeza que exige para su correcto crecimiento y desarrollo. Es por ello, que uno de los aspectos más importantes a la hora de que nuestra planta de marihuana crezca sana es utilizar estratos y productos de calidad y preparados para este tipo de plantación. Veamos a continuación algunos aspectos sobre los fertilizantes y por qué comprar estos fertilizantes de marihuana online. Fertilizantes ecológicos vs. sintéticos Tanto uno como otro tipo de fertilizante tiene ventajas y desventajas que debemos de conocer para elegir el adecuado. Los fertilizantes ecológicos tienen más macronutrientes y micronutrientes, componentes que ayudan a la planta a sobrevivir. Además, ayudan a afrontar enfermedades y plagas, ya que mejoran la calidad del suelo frente a la erosión y aparición de hongos. Por ello, preservan mucho mejor los nutrientes durante las lluvias u otros fenómenos meteorológicos corrosivos. En cuanto al producto final, la variedad de marihuana resultante cuenta con terpenos, unas glándulas protectoras que además le aportan sabor y un olor peculiar. En cuanto a las desventajas, son fertilizantes de liberación lenta. Es un problema si necesitas incorporar nutrientes de manera rápida. Es más fácil que aparezcan plagas de insectos, sobre todo babosas y hormigas, e incluso pequeños roedores, debido al acolchado de tierra. Dependiendo del formato, pueden ser más fáciles o más difíciles de aplicar, siendo los fáciles los gránulos, frente a otros como pústulas o pociones. Por otro lado, los fertilizantes sintéticos son más fáciles de aplicar en dos sentidos: están compuestos de una fórmula de macronutrientes y micronutrientes pura, sin rellenos ni materia orgánica, por lo que la dosificación es mucho más sencilla y precisa; y en segundo lugar, los formatos son más sencillos, como líquidos, pellets y gránulos que se disuelven en agua antes de aplicarlos. Como los nutrientes se encuentran en una forma libre, tienen más fácil absorción al aplicarlos directamente en la tierra. Además, son más baratos. Las principales desventajas son las siguientes: pueden reducir la fertilidad del suelo ya que actúan negativamente en los microorganismos del suelo. Hay que aplicarlos con regularidad para que la microbiología del suelo no se vea afectada y porque las plantas tienen una mayor demanda nutritiva. Hay que medir de manera muy precisa el pH del suelo y utilizar productos para mantenerlo en niveles óptimos. ¿Se pueden combinar los abonos ecológicos y los sintéticos? Los abonos ecológicos y los sintéticos se pueden combinar, ya que tienen distintas características y ventajas y además, para que un tipo de abono supla las carencias del otro. Por ejemplo, si al usar un abono ecológico notamos que nuestra planta muestra rasgos de deficiencias, aplicaremos un abono artificial para que rápidamente absorba nutrientes. Cómo leer una tabla de fertilización Para que nuestras plantas crezcan de manera sana y adecuada, debemos seguir al pie de la letra la tabla de fertilización del producto: en primer lugar, se muestran las etapas de las plantas y las semanas que estas tardan en desarrollarse: enraizamiento, crecimiento y floración. Después, cada una de las semanas tendrá unos valores distintos que atiendan a diferentes aspectos: el número de horas que ha de estar expuesta a la luz, la temperatura del día, de la noche, el número de pH, etcétera. Tendrás que tomar las medidas necesarias para que se cumplan todas estas características. Consejos para mejorar la fertilización Si aún no tienes mucha experiencia en el cultivo de plantas de marihuana, aconsejamos que uses abonos artificiales, ya que son más sencillos de regular y precisan menos cuidados. Sin embargo, con la práctica, podrás usar abonos ecológicos y la combinación de ambos tipos para atender a las necesidades de tu planta. Sigue siempre las indicaciones del fabricante del abono que te ofrece en la tabla de fertilización y tu planta crecerá sana.