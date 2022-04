Economía Ampliar ¿Cuáles son los errores más comunes al momento de invertir? viernes 22 de abril de 2022 , 14:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las inversiones en BitIQ se han convertido en la principal estrategia para generar ingresos por parte de los jóvenes. Esta ola de inversionistas se desato durante el periodo de confinamiento por la pandemia de COVID-19, donde muchos particulares en una constante búsqueda de obtener dinero se encontraron con las oportunidades que muchas plataformas de intercambio ofrecían. Las inversiones en criptomonedas van en ascenso Estas plataformas de intercambio son también conocidas como bróker, los cuales son básicamente entidades reguladas, creadas de forma legal en donde se pueden realizar compra, venta e intercambio de diversas divisas, activos, monedas digitales y muchos más elementos financieros. La función principal de estos Bróker es facilitar a sus usuarios las operaciones de intercambio a través de la gestión de estrategias y herramientas. Algunas de las herramientas que estas plataformas ofrecen suelen ser el historial de precios, gráficos, indicadores financieros y por supuesto la posibilidad de ver el desempeño de los activos financieros en un determinado periodo de tiempo. En los últimos años las criptomonedas han aumentado su popularidad y por ende las operaciones de intercambio de las mismas, donde el principal líder ha sido Bitcoin, incrementando su número de seguidores e inversionistas incluso sin experiencia. La capitalización de mercado de tan prestigiosa moneda digital alcanza valores que superan los 500 mil millones de dólares, algo que permite evaluar el impacto que han tenido las monedas digitales y que apuntan siempre a ser las monedas del futuro. Muchos usuarios en la búsqueda constante y desesperada de una alternativa que les permita generar ingresos a partir de sus muchos o pocos ahorros han caído sin pensarlo en riesgos que en la mayoría de las veces son elevados. Es importante aclarar que los mercados financieros y digitales son entornos altamente susceptibles a cambios, donde las inversiones inteligentes y bien analizadas son las que mayor rentabilidad puede ofrecer a sus usuarios. Existen muchos conceptos equivocados en cuanto a las inversiones criptográficas, las decisiones equivocadas pueden incluso aumentar la volatilidad de los activos digitales, es por ello que una formación financiera adecuada es la mejor recomendación antes de invertir en estos mercados. Errores de novatos que pueden llevar a grandes riesgos Las noticias y la constante generación de información a través de las redes sociales y medios de comunicación con respecto a las criptomonedas hacenmás llamativo y tentador el hecho de invertir en ellas. La mayoría de las veces por simple curiosidad son muchos los particulares que caen en estafas, donde las finanzas personales son las principales afectadas. Todo esto ocurre por la falta de conocimiento, muchas veces los principiantes se llenan de información no verificada o en muchos casos es demasiada la información que suelen tomar las decisiones de inversión a la primera. A continuación se enuncia los errores mayormente comunes al momento de invertir en el mercado de criptomonedas: Invertir sin conocer ni entender las inversiones con criptomonedas. Las criptomonedas son activos digitales que suelen llamar la atención de muchos, pero, su volatilidad es el elemento que hace dudar a más de uno, es por ello que antes de invertir se debe conocer e investigar a fondo todo lo referente a las criptomonedas. Analizar los riesgos y ventajas que tiene invertir en estos instrumentos financieros que Disponer de capital que no se tiene para invertir Solo debemos invertir una pequeña porción de nuestro capital esto con el objetivo de no perder más de lo que se dispone. El inversionista no se debe endeudar, en consecuencia que ese capital puede correr el riesgo de perderse por completo. Enfocar la inversión en un solo instrumento o moneda digital Es importante destacar que en la diversificación esta la esencia de la inversión, invertir todo a una sola moneda digital limita la posibilidad de obtener ganancias con otros activos digitales. La mejor sugerencia es invertir en dos criptomonedas ya que al menos se corre menos riesgo de perderlo todo. Tomar decisiones basadas en las emociones Es uno de los errores comunes, las emociones y las inversiones no van de la mano, si el inversionista se deja llevar por las emociones que pueda generar el hecho de ganar o perder, las emociones pueden jugarle una mala pasada a cualquier usuario. Seleccionar una plataforma sin previo análisis En este aspecto se engloba gran parte del proceso, el inversionista tiene la obligación de hacer las investigaciones necesarias para seleccionar la plataforma de intercambio, compra y venta de criptomonedas confiable. En cualquier plataforma no se puede confiar el capital a invertir. Conclusión Para muchas personas ingresar al mundo de las inversiones criptográficas genera temor, inseguridad y desconfianza, por ser instrumentos financieros nuevos y volátiles. Recordemos todo depende de la educación financiera que disponga el futuro inversionista y el deseo de aprender para que cada vez que se invierta todo apunte a las mejores experiencias y resultados. 