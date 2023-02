Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Ampliar Cuánto tiempo lleva obtener la nacionalidad española Escucha la noticia El proceso para conseguir la nacionalidad española demora de principio a fin unos 3 años, a menos que te beneficies del plan de choque implementado por el Ministerio de Justicia. En estos casos tu resolución llegará en un menor tiempo. Sin embargo, en la mayoría de los casos se tiene que esperar el tiempo indicado, realizar el examen para la nacionalidad española, etc., pero esto se puede acelerar si realizamos algunas acciones para acelerar un poco el trámite. El primer consejo es contar con un abogado para la solicitud, esto es importante, ya que estos expertos pueden acceder a un registro específico que procesa las solicitudes de forma mucho más rápida. El segundo consejo es realizar la solicitud online, es decir, tienes que usar los medios telemáticos, y no debes presentar tu solicitud físicamente. Recuerda que, si lo haces físicamente, tienes que pedir cita y desplazarte a las oficinas, todo esto consume más tiempo. Ocurre lo contrario por las vías telemáticas, en estos casos el proceso se hace de forma rápida. Ten en cuenta que cuando hayas presentado la solicitud para obtener la nacionalidad española, tienen 1 año completo para emitir su respuesta. Luego de ese periodo y si no tienes tu resultado, entonces puedes contratar un abogado para presentar un recurso, ya que lo más probable es que hayas recibido una denegación por silencio administrativo negativo. Al no haber una razón válida para ello, puedes demandar. Al ser una autoridad competente no pueden permitirse ir a los tribunales, así que perdería, y en ese momento se darán prisa en emitir la respuesta (positiva) en un plazo de 3-4 meses. Ten en cuenta que, si combinas más solicitar cita para el proceso de juramento, incluso antes de que hayas recibido la resolución, puedes llegar a conseguir la ciudadanía en tan solo 18 meses. Hay que mencionar que cuando recibes una respuesta favorable, tendrás un total de 6 meses para terminar el proceso con la jura en el Registro Civil. Este corresponde a tu empadronamiento o bien en una notaría que el Colegio de Notarios te asignará. Te recordamos que tienes que pedir cita para ello. El día de la cita se te dará un documento específico para ir a la comisaría de policía y allí solicitar tu pasaporte español y DNI. Una recomendación es que solicites también el certificado de concordancia el mismo día que vayas a la comisaría. Ahora todo esto es en caso de que tu solicitud haya sido aprobada, por lo que seguramente te estás preguntando ¿Cómo ver si mi solicitud ha sido aprobada? Luego de que hayas mandado la solicitud, vas a poder revisar el estado de tu expediente de forma online por medio de la plataforma: como va lo mío. Aunque esta web en algunas ocasiones no da una información 100% real, por lo que te recomendamos revisar otras vías alternativas para comprobar el estado de la solicitud. Dicho esto, no debemos dejar de lado, que tu solicitud puede ser rechazada, y esto puede ocurrir por diversas causas, y siempre hay que considerarlas. Esto es importante, ya que puede ayudarte a evitar la pérdida de tiempo y dinero. Entre las razones más comunes por las que se te rechaza la solicitud, es porque el gobierno descubre que registran antecedentes penales, estos pueden ser penales o judiciales. Otra razón por la cual se te puede negar la solicitud es que hayas salido de España demasiadas veces durante tus años de residencia legal. Lo mismo sucede si has estado en el extranjero durante un periodo de tiempo demasiado largo, ya que estas acciones pueden dar a entender que has perdido el deseo de adquirir la nacionalidad española. Por lo tanto, tienes que evitar pasar mucho tiempo fuera del país. Por otro lado, hay que indicar que algunas denegaciones se producen porque el solicitante no muestra ningún tipo de actividad legal en España. Algunos ejemplos de estos, es que no haya estudiado ni trabajo en el país, cuando esto sucede se dificulta la comprobación de su grado de integración con la sociedad española. Esto es todo lo que debes saber sobre el tiempo que demora solicitar la nacionalidad española y las posibles causas por la cual te la pueden denegar. Nuestra recomendación es que contrates un abogado especializado en el tema que te asesore en todo el proceso para que sea más rápido y sin errores. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)