Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes BM Montequinto Ciudad de Dos Hermanas se estampa contra el CBM Cantera Sur Bahía de Almería miércoles 22 de febrero de 2023 , 08:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los azulinos se repusieron a un mal inicio ofensivo y, pese a apretar los sevillanos al descanso, un parcial de 10-1 decidió en el arranque del segundo acto CBM Cantera Sur Bahía de Almería (11+17): Cutillas, Adrián Bandera (5 goles), Lorenzo (1), Martín Pacheco, Fafi (7), Diego Gómez, Murillo, Nico Martín, Iniesta (2), Paya (6), Saúl Andrés (2), Carlos Lázaro (1), Alberto Rivera, Francisco Vizcaíno (1), Antonio Fernández (3) y Luis Juárez. BM Montequinto Proin Ciudad de Dos Hermanas (10+11): C. Del Pino, J. Pérez (8 goles), Á. Ceballos, C. Regordán (1), S. Cantelar, Ó. Vázquez (2), A. Díaz (2), M. Á. Jiménez (6), J. Sánchez (1), A. Macías (1), E. Baybay, A. Centeno, J. Díaz, E. Díaz y R. Martínez. Árbitros: Sánchez Martínez (Andalucía) y García Peco (Castilla-La Mancha). Cronometradores y anotadores: Sánchez González y Hernández Collado (Andalucía). Parciales: 2-3, 4-4, 7-5, 10-7, 11-7, 11-10 (descanso), 14-10, 19-11, 22-14, 25-17, 27-19, 28-21. Incidencias: Partido de la 20ª jornada en la Primera División Nacional, disputado en el Pabellón Municipal de Las Norias (El Ejido, Almería) ante unos 150 espectadores. El encuentro se retransmitió en directo y se puede ver a través del canal de Youtube del CBM Cantera Sur, en el enlace youtube.com/watch?v=NU0Exx71hMM&t=375s Jugando por segunda vez consecutiva en casa, el Club Balonmano Cantera Sur Bahía de Almería no solamente volvió al buen camino sino que además se coloca cuarto en la clasificación, al vencer 28-21 a BM Montequinto Proin Ciudad de Dos Hermanas el pasado sábado en el Pabellón Municipal de Las Norias, que acogió dicha cita de la vigésima jornada en la Primera División Nacional. Durante casi todo el primer cuarto de hora, ambos equipos se enzarzaron en alternancias en las que los sevillanos llevaron la iniciativa hasta el 3-4 del minuto 8, momento en el que los azulinos cogieron el testigo al firmar un parcial de 3-0 y, sin alejarse, mandaron 6-4 a los 13 minutos, 8-5 a los 16 y 8-7 a los 17. A continuación, el plantel ejidense-capitalino hizo un nuevo parcial de 3-0 que significó el 11-7 a nueve minutos del descanso, reaccionando los sevillanos para apretar las cosas a la conclusión del primer tiempo con el 11-10. No obstante, la inspiración anotadora y las intervenciones en la portería por parte canterano-sureña dinamitaron la igualdad en el arranque del segundo acto. Porque se produjo un incesante despliegue de jugadas bien elaboradas, paradas de gran espectacularidad y contrataques letales, los discípulos de Antonio Rivera se distanciaron mucho gracias a un extraordinario parcial de 11-1 en 12 minutos, doblando a los quinteños en el marcador con el 22-11 en el minuto 42, habiendo sumado los mismos tantos en lo que iba de la segunda mitad que en la primera al completo. Sentenciado el encuentro en teoría, también fue así en la práctica ya que la ventaja osciló después entre los ocho goles del 22-14 o el 24-16 en los minutos 44 y 48, y la decena del 24-14 o el 27-17 en los minutos 46 y 53, pudiendo el conjunto nazareno reducir la renta almeriense en la recta final mediante un parcial de 1-4. El próximo sábado, Cantera Sur Bahía visitará al líder Cajasur Córdoba BM, a las 19.30 horas en la Instalación Deportiva Municipal Fátima. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.